Elu Oscar d’or Midi Olympique, le troisième ligne centre des Bleus et capitaine de La Rochelle Grégory Alldritt s’est dit très honoré de recevoir cette distinction.

Vous aviez été élu Oscar d’argent l’année dernière, cette année Oscar d’or, que représente cette distinction ?

C’est une forme de reconnaissance, et j’éprouve beaucoup de plaisir et d’honneur à recevoir ce trophée, mais comme je l’ai dit j’ai une grosse pensée pour mon club et pour l’équipe de France car si j’ai réussi à performer c’est parce que j’ai pris beaucoup de plaisir grâce à eux, tout comme à ma famille et à mes amis, donc je les remercie du fond du coeur.

Grégory Alldritt, Oscar d'Or Midi Olympique. Midi Olympique.

Avez-vous le sentiment d’avoir encore franchi des caps ?

Je pars du principe qu’on est jamais parfait et que l’on peut toujours progresser donc j’essaye continuellement de trouver des axes d’améliorations donc c’est facile…

Il en reste de moins en moins…

Peut-être mais il en reste encore beaucoup ! Donc je continuerai d’adopter cette philosophie pour travailler dur et continuer à progresser.

Votre saison a été très longue, que souhaitez-vous en retenir ?

Décrocher ce titre de champion d’Europe, deux années de suite, c’est juste sublime. Mais je retiendrai aussi cette finale perdue parce qu’elle va nous faire progresser. Je suis en tout cas ravi d’en être où je suis. Cela fait quatre ans que j’attend cette Coupe du monde, j’ai été sélectionné dans cette liste de 42 pour préparer la Coupe du monde et je n’ai qu’une hâte, c’est d’être à Monaco pour commencer le stage.

Comment avez-vous basculé mentalement ?

On va profiter de notre dernière semaine en famille ou avec le amis, mais une Coupe du monde en France c’est tellement beau et tellement grand qu’on va très vite basculer. On va trè vite trouver la motivation pour faire des séances de muscu et de course !

Cela vous a fait quoi de voir la Coupe du monde en vrai ?

C’est beau mais je n’ai pas trop envie de la regarder. Je préfère la garder au chaud et si j’ai le privilège de m’en approcher assez pour la toucher, ce sera magnifique.