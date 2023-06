Pour la troisième fois de suite, Queensland s'est offert le State of Origin, en battant New South Wales lors de la deuxième manche de l'événement phare du rugby à XIII (32-6). Les Maroons visent désormais le fameux "whitewash".

Au Suncorp Stadium de Brisbane, les Maroons se sont une nouvelle fois adjugé le State of Origin. Face aux Blues, les gars du Queensland se sont montrés sans pitié pour remporter sans trembler leur deuxième manche de suite (32-6) et remporter cette édition 2023 de l'événement le plus suivi du monde en rugby à XIII. Dominateurs d'entrée de matchs, les coéquipiers de Lindsay Collins - élu homme du match - ont rapidement pris les devants grâce à des essais de Valentine Holmes (doublé), Murray Taulagi et Hamiso Tabuai-Fidow. À la 50e minute, les Maroons menaient déjà 20 à 0.

Un "whitewash" à venir ?

Si Damien Cook a sauvé l'honneur pour les Blues, Queensland a déroulé en fin de match avec des nouvelles réalisations de Xavier Coates et Jeremiah Nanai. Après une échauffourée en fin de match, et notamment un coup de tête asséné par Reece Walsh sur Jeremiah Luai, trois cartons ont été distribués. Deux rouges pour les deux cités précédemment et un jaune pour Josh Addo-Carr.

Le douze juillet prochain, sur la pelouse de New South Wales, les Maroons tenteront de gagner le troisième match de la série et ainsi réaliser un "whitewash", chose qui ne s'est plus produite depuis 2010.