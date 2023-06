Arrivé en cours de saison, Paolo Odogwu quitte déjà Paris. L'ailier rejoint l'Italie et le Benetton Trevise.

Arrivé au Stade français en octobre 2022 après la faillite de son club des Wasps, l'ailier ou centre Paolo Odogwu ne jouera pas une saison de plus sous le maillot rose et bleu. L'Anglais d'origine vient de s'engager avec le Benetton Trevise pour une saison plus une autre en option. Formé aux Sale Sharks et passé auparavant par le Sale FC, Rotherham, et les Wasps, il a disputé 14 rencontres et a inscrit deux essais avec le Stade français.

\ud83d\udcc4\u270d\ufe0f Importante colpo in entrata in casa biancoverde. Il #BenettonRugby è lieto di comunicare l’ingaggio di @notoriousPCO sino al 30 giugno 2024 con opzione per un'ulteriore stagione sportiva#WeAreLionshttps://t.co/Ms8zp6cgzt — Benetton Rugby ? (@BenettonRugby) June 20, 2023

Appelé en sélection

Paolo Odogwu, d'origine italienne, a été appelé pour la première fois avec la Squadra Azzurra. Il fait partie du groupe élargi de 46 joueurs convoqués par Kieran Crowley. Sa signature au Benetton est liée à cette envie de s'investir avec la sélection italienne qui sera entraînée après le Mondial par... Gonzalo Quesada, le coach du trois-quarts à Paris. "Les principales raisons pour lesquelles j'ai décidé de rejoindre le club sont l'opportunité de me tester dans un nouvel environnement et dans un nouveau championnat avec une équipe qui se développe très bien. De plus, à ce stade de ma carrière, il est très important pour moi d'avoir la chance de jouer à Trévise et de pouvoir représenter mon pays en même temps", a déclaré Paolo Odogwu sur le site du club italien.