COUPE DU MONDE 2023 - Kieran Crowley, le sélectionneur italien, a annoncé un groupe élargi qui préparera le Mondial. Sans surprise, Paolo Garbisi et Ange Capuozzo y figurent. Déjà appelé mais sans être capé, le Toulousain Martin Page-Relo est convoqué, tout comme l'ailier du Stade Français Paolo Odogwu.

Les bi-nationaux en force dans le groupe de l'Italie ! Le sélectionneur de l'Italie Kieran Crowley a dévoilé un groupe élargi à 46 joueurs qui préparera la Coupe du Monde. Déjà convoqué lors du dernier Tournoi des 6 Nations, le demi de mêlée de Toulouse n'avait pas accroché une feuille de match. Autre novice aux racines italiennes, Paolo Odogwu. L'ailier anglais du Stade Français est appelé pour la première fois dans le groupe de la Squadra Azzura. Autre anglais qui découvrira la sélection, le deuxième ligne des Harlequins Dino Lamb.

🔵 #Italrugby



Il CT Kieran #Crowley ha annunciato la lista dei 46 atleti convocati per la preparazione estiva alla Coppa del Mondo, in programma in Francia il prossimo autunno

Cadres de la sélection, l'ouvreur de Montpellier Paolo Garbisi et l'arrière de Toulouse Ange Capuozzo sont évidemment dans ce groupe. Trois autres joueurs évoluant dans l'hexagone sont dans la liste : le pilier de Brive Pietro Ceccarelli, le deuxième ligne de Vannes Edoardo Iachizzi et l'ailier de l'UBB et futur bayonnais Federico Mori. Absent lors du Tournoi des Six Nations, l'ailier des melbourne Rebels Monty Ioane fait son retour. Dans cette liste, 21 des 46 convoqués sont des joueurs de la franchise italienne du Benetton Trévise.

Les Italiens feront quatre stages : trois à Pergine Valsugana, dans le Trentin, et un à Corvara. Les coéquipiers de Michele Lamaro joueront quatre matchs de préparation : à Edimbourg, contre l'Ecosse, le 29 juillet, à Dublin, face à l'Irlande, le 19 août contre la Roumanie et le 26 août contre le Japon, dans des lieux encore à déterminer.