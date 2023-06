La défense des ballons portés fut probablement la clé de cette finale. Habituel point névralgique de leur stratégie, les mauls rochelais ont cette fois fait du sur place au tableau d’affichage. La raison ? L’efficacité de la défense toulousaine. Explications.

Combien d'équipes se sont faites emporter par la puissance et la qualité des ballons portés rochelais ? Allez donc demander aux Irlandais du Leinster ce qu’ils en pensent. Tout au long de la saison, les Rochelais ont construit leurs succès sur leur domination physique, usant à outrance des ballons portés. Sur la phase régulière de Top 14, ils auront au total structuré 66 % de ballons portés après touches gagnées. Avec une franche réussite. Samedi soir, les joueurs de Ronan O’Gara n’ont pas dérogé à leurs habitudes. Ils ont constamment utilisé cette force, enchaînant les mauls les uns après les autres. Souvent, ils ont avancé. Jamais, les Toulousains n’ont cédé.

"La Rochelle a eu 16 touches pour lancer le jeu contre seulement 7 pour Toulouse : cela signifie que Toulouse a été sur la défensive, soit parce qu'ils étaient pénalisés, soit parce qu'ils étaient obligés de sortir les ballons, analyse le manager du Racing 92 Laurent Travers. La défense des portés n'en a été que plus cruciale : sur leurs 16 touches, les Rochelais en ont gagné 15 et ont utilisé 50 % du temps des portés. Sauf que sur leurs 7 tentatives, ils n'ont marqué aucun point. C'est très loin de l'efficacité dont ils font preuve d'habitude."

"On a pris l'ascendant psychologique"

À tout dire, c’est peut-être le premier match de la saison où les Maritimes ne parviennent pas à inscrire le moindre point sur leur point fort. La raison ? La défense héroïque du Stade toulousain. "Il faudra qu’on soit très propres sur les basiques de ce sport", avait annoncé en amont de la rencontre le capitaine Antoine Dupont. Il a été entendu. Durant les vingt premières minutes de la rencontre, les joueurs d’Ugo Mola ont parfois reculé mais sans commettre trop de fautes. "Quand on a vu qu’en début de match, ils tentaient les pénalités au lieu d’aller en touche, on s’est dit qu’on était en train de prendre l’ascendant psychologique, a confessé après la rencontre le troisième ligne François Cros. Cela nous a souri et quand on défend bien les mauls, cela nous donne un surplus d’énergie et à l’inverse cela met un petit coup sur la tête sur les adversaires."

"La Rochelle a été prise sur son point fort"

Force est donc de s’interroger sur la stratégie mise en place par le staff toulousain pour contrer son adversaire sur un secteur de jeu qui a permis aux Rochelais de décrocher notamment la Champions Cup. "Toulouse avait bien observé que les meilleurs mauls rochelais s'organisent lorsque Skelton prend les ballons en premier sauteur, reprend Travers. Ils ont fait le choix de mettre leur meilleur sauteur, Alexandre Roumat, en vis-à-vis sur lui. Ce faisant, ils ont obligé La Rochelle à aller dans des zones où ils ont moins l'habitude d'aller pour construire leurs mauls, en fond de touche. Ils les ont même obligés à aller une fois au-delà des 15 mètres, ce qui a permis à Cros de s'infiltrer en début de deuxième mi-temps. ça a été un des tournants du match, La Rochelle a été prise sur son point fort."

Contré sur ce qui est son fonds de commerce, le Stade rochelais a peiné à trouver des solutions. Comme si cette équipe n’avait pas eu de plan B et s’était obstinée. Jusqu’à douter de sa force. "C'est d'autant plus vrai que sur leurs rares touches, les Toulousains ont été efficaces sur leurs mauls, ce qui n'est pas non plus leur habitude, ajoute encore Laurent Travers. En première mi-temps, ils ont lancé trois portés qui ont rapporté deux pénalités, soit six points." Un peu à l'image finalement du scénario de cette finale : totalement renversant.