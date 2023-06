Comme annoncé par Midi Olympique ce jeudi matin, Patrick Arlettaz va intégrer le staff du XV de France après la Coupe du monde 2023. L'arrivée de l'ancien manager de l'Usap a été officialisée en début d'après-midi. Il débutera sa mission au mois de janvier prochain pour une durée de quatre ans.

C'est officiel : Patrick Arlettaz va remplacer Laurent Labit dans le staff du XV de France en tant qu'entraîneur de l'attaque du XV de France. L'arrivée de l'ancien manager de Perpignan a été annoncée ce jeudi matin par Midi Olympique, et donc officialisée quelques heures plus tard par la FFR.

Arlettaz débutera sa mission en janvier 2024 et ira jusqu'au mois de juin 2028. Il arrivera en amont du prochain Tournoi des Six Nations et devrait notamment occuper le poste lors de la Coupe du monde 2027 qui se déroulera en Australie.

En partance pour le Stade français après le Mondial, Karim Ghezal et Laurent Labit seront donc remplacés par Laurent Sempéré et Patrick Arlettaz. Thibaud Giroud quittera lui aussi le navire dans quelques mois pour rejoindre l'UBB, c'est Nicolas Jeanjean qui va le remplacer. William Servat, Raphaël Ibanez et bien évidemment Fabien Galthié poursuivent eux l'aventure.

"C'est d'abord beaucoup de fierté"

Dans un entretien exclusif accordé à Midi Olympique, Arlettaz s'est exprimé sur cette nomination à la tête de l'attaque des Bleus : "C'est d'abord beaucoup de fierté? Et c'est un honneur par rapport à la reconnaissance de mon travail, au regard bienveillent et à la confiance du sélectionneur, à l'importance de la mission. Ça implique beaucoup de fierté."