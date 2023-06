Le technicien de Perpignan Patrick Arlettaz (51 ans) a été désigné comme le prochain entraîneur de l'attaque du XV de France. Selon nos informations, il a finalisé son accord avec la FFR en début de semaine et intégrera le staff à partir du 1er janvier 2024.

Si l'arrivée prochaine de Laurent Sempéré permettait au XV de France de compenser le départ de Karim Ghezal, il restait encore à Fabien Galthié à trouver le successeur de Laurent Labit. Lui aussi en partance pour le Stade français, l'entraîneur de l'attaque sera finalement remplacé par Patrick Arlettaz. Selon nos informations, celui qui vient de finir son aventure avec l'USAP en maintenant le club en Top 14 - après un access match maîtrisé face à Grenoble - a donné son accord aux Bleus et rejoindra le staff à partir du 1er janvier 2024. Tout a été finalisé en début de semaine.

"J’ai envie d’être performant"

Dans un entretien exclusif accordé dans nos colonnes, Arlettaz confiait sa fierté d'avoir été choisi pour ce nouveau challenge, au sein d'une nation qui fait partie des équipes dominantes du rugby mondial actuellement : "C’est d’abord beaucoup de fierté. Et c’est un honneur par rapport à la reconnaissance de mon travail, au regard bienveillant et à la confiance du sélectionneur, à l’importance de la mission, aussi. Ça représente tellement de choses pour le public français. C’est notre vitrine à tous. Ça implique beaucoup de fierté et une grande responsabilité. J’ai envie d’être performant et de rendre la confiance que l’on me donne en étant à la hauteur de la tâche. La mission est d’une importance folle."

Avec l'arrivée d'Arlettaz, il semble donc que tout soit bouclé pour l'avenir du staff du XV de France après la Coupe du monde de rugby 2023. Pour rappel, Labit (Stade français), Ghezal (Stade français) et Thibaud Giroud (UBB) quitteront le staff des Bleus dès la fin de la compétition et seront remplacés par Laurent Sempéré, Nicolas Jeanjean et donc Patrick Arlettaz. Raphaël Ibanez, William Servat et Fabien Galthié continueront l'aventure.