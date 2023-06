Ils s'affronteront ce samedi soir : les deux arrières internationaux Thomas Ramos et Brice Dulin prendront une place prépondérante au sein de la finale de Top 14. Alors dans notre émission La Troisième mi-temps, nous les avons décidé de les comparer.

Ce samedi soir, il y aura de nombreux matchs dans le match pour ce duel ultime que sera La Rochelle - Toulouse, en finale de Top 14. Si nous avons déjà largement évoqué celui entre Emmanuel Meafou et Will Skelton ou encore celui entre Antoine Dupont et Tawera Kerr-Barlow, place maintenant à une confrontation d'arrières. Brice Dulin, étincelant en demi-finale face à l'UBB, s'opposera à Thomas Ramos, actuellement dans la forme de sa vie. Dulin ou Ramos, foie gras ou caviar, deux joueurs exceptionnels, mais il a fallu faire un choix dans la Troisième mi-temps !

Pour retrouver l'émission complète, cliquez ici !

C'est à 21h ce samedi que La Rochelle et Toulouse se disputeront le Bouclier de Brennus. Une finale très attendue, dans laquelle le suspense et le spectacle sont très attendus. La Rochelle est en quête de son premier Brennus, Toulouse de son 22e.