Ce samedi, deux des meilleurs demis de mêlée du Top 14 s'affrontent en finale du Top 14. Le Toulousain Antoine Dupont sera opposé au Rochelais Tawera Kerr-Barlow, dans ce qui sera un véritable match dans le match. Alexi Balès, qui a évolué avec les deux, les compare.

Passé par La Rochelle, puis par Toulouse, Alexi Balès est un témoin privilégié de la finale de Top 14, qui se jouera ce samedi soir. Le demi de mêlée a côtoyé de nombreux joueurs encore présents dans les deux équipes, comme Tawera Kerr-Barlow et Antoine Dupont, avec qui il était en concurrence. Invité de notre émission La troisième mi-temps ce mardi, Balès s'est prêté au jeu de la comparaison et a décrypté ce duel.

Pour lui, Dupont et Kerr-Barlow sont deux joueurs très différents, mais qui collent parfaitement à l'ADN de leur équipe respective. S'il donne un avantage au Toulousain, il affirme que le Rochelais est un joueur plus que sérieux et qu'il faudra compter sur lui ce samedi. Évidemment, cette finale tant attendue comporte de nombreux matchs dans le match.

Pour revoir l'émission complète La troisième mi-temps, cliquez-ici !