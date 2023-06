Brice Dulin va vivre la dixième finale de sa carrière samedi face à Toulouse. À 33 ans, l'arrière du Stade rochelais s'est forgé l'un des plus beaux palmarès du rugby français.

On ne présente plus Brice Dulin. L'inévitable arrière du Stade rochelais va disputer samedi la 10e finale de sa carrière toutes compétitions confondues. S'il remporte le Bouclier de Brennus face à Toulouse, il entrera dans le cercle très fermé des joueurs ayant remporté le Championnat avec trois clubs différents.

2013 : des débuts parfaits avec le CO

Brice Dulin fait ses débuts dans le monde professionnel avec Agen en 2009. Il devient champion de France en 2010 avec le SUA, et s'engage au Castres olympique en 2012. La même année, il connaît sa première sélection avec le XV de France lors d'une tournée en Argentine. Ses débuts avec le CO sont difficiles : embêté par ses adducteurs, il manque le Tournoi 2013 et fait son retour pour le sprint final du Top 14. Castres élimine Clermont en demi-finale qui vient de s'incliner en finale de Coupe d'Europe.

Le 1er juin 2013, il est titulaire face à Toulon pour sa première au Stade de France. Avec ses coéquipiers, il déjoue les pronostics et assiste aux premières loges à la master class de Rory Kockott (un essai, deux pénalités et une transformation) et aux deux drops de Rémi Talès, qu'il retrouvera l'année prochaine à La Rochelle. Pour sa première finale de Top 14, il soulève le Bouclier (14-19).

2014 : si proche du doublé

L'année 2014 marque ses premières apparitions dans le Tournoi des 6 Nations avec les Bleus. Il participe aux cinq rencontres, mais les Français passent à côté en terminant quatrièmes. Avec Castres, il découvre la grande Coupe d'Europe, et marque son premier essai dans la grande compétition face au.. Leinster. Le début d'une belle histoire. L'année du titre est plus difficile pour le CO, qui parvient à se qualifier in extremis en terminant sixième grâce à la défaite du Stade français lors de la 26e journée.

La déception de Brice Dulin en finale 2014 face à Toulon. Fred Porcu / Icon Sport

Les Castrais de Brice Dulin éliminent une nouvelle fois Clermont, cette fois-ci en barrage à Marcel-Michelin. En demi-finale, les Tarnais écartent Montpellier 22-19 après prolongations et retrouvent une nouvelle fois Toulon en finale. Pour sa deuxième, Brice Dulin est titulaire à l'arrière. Malgré l'essai d'Evans en début de match, Castres ne trouve pas la faille dans la défense de fer de Toulon et la botte de Johnny Wilkinson fait la différence. Une défaite 18-10 pour sa deuxième finale au Stade de France, et le premier grand échec de sa carrière.

2016 : une première amère en Europe

Après deux saisons à Castres, Brice Dulin signe au Racing en 2014. Il participe à la Coupe du monde 2015, et il est titulaire à l'aile lors de l'humiliation face aux All Blacks en quart de finale. Après une saison blanche en 2015 et un club renommé Racing 92, les Franciliens atteignent la finale de Champions Cup en 2016. Titulaire face aux Saracens d'Owen Farrell et Chris Ashton, Brice Dulin ne peut pas empêcher la défaite des siens (21-9) dans une rencontre sans essai, et marquée par la blessure de Dan Carter. L'arrière vit son deuxième échec en finale, mais retrouvera le sourire quelques semaines plus tard.

Brice Dulin tente d'échapper aux défenseurs des Saracens en finale de Champions Cup. En vain. Jean Paul Thomas / Icon Sport

2016 : la consécration avec le Racing

En barrage, le Racing élimine le Stade toulousain (21-16), et s'impose face à Clermont dans une demi-finale légendaire (victoire des Racingmen 34-33 après prolongations). Pour sa troisième finale de Top 14, Brice Dulin affronte une nouvelle fois le RCT, cette fois-ci au Camp Nou de Barcelone. Cette dernière de la saison se dispute devant 99 124, un record mondial pour un match de rugby de clubs. Maxime Machenaud, KO en finale de Coupe d'Europe, est très vite exclu mais les coéquipiers de Brice Dulin ne lâchent rien. C'est surtout la classe de Dan Carter qui illumine la rencontre. L'arrière, lui, réalise un match sérieux. Sans plus. Mais il soulève une nouvelle fois le Bouclier après le succès de son équipe 29-21. C'est son deuxième titre avec Laurent Labit et Laurent Travers comme entraîneurs.

La joie des Racingmen après leur victoire en finale de Top 14 face à Toulon. Icon Sport

2020 : la moins "importante" mais la seule avec les Bleus

Blessé lors de la finale 2018 du Racing en Champions Cup (défaite 15-12 face au Leinster), Brice Dulin ne dispute pas les phases finales de Coupe d'Europe avec les Ciel et Blanc en 2020 car il rejoint le Stade rochelais à l'intersaison (les quarts, demies et finale se disputent en septembre 2020 à cause du Covid). Son bon début de saison avec La Rochelle lui permet d'être sélectionné par Fabien Galthié pour la Coupe d'automne des nations. Avec Baptiste Serin et Uini Atonio, il fait partie des joueurs les plus expérimentés dans cette jeune équipe. Très en jambes en finale face à l'Angleterre, cela ne suffit pas et les Bleus s'inclinent 22-19 après prolongations malgré leur supériorité du jour. Dulin est élu joueur de la compétition.

2021 : Un premier échec face à Toulouse

Parti à La Rochelle pour se relancer (il avait perdu sa place au Racing, en plus de mauvaises blessures), Brice Dulin retrouve la confiance et enchaîne les bonnes performances, à l'image d'un Stade rochelais qui poursuit sa progression. Le 22 mai 2021, le club de Vincent Merling atteint sa première finale de Champions Cup après avoir éliminé le Leinster à Marcel-Deflandre. Dulin fait partie des joueurs les plus expérimentés dans cette compétition, mais la finale prend une tournure délicate après l'exclusion de Levani Botia. Contrairement à 2016, cela ne sourit pas à l'Agenais d'origine, qui perd sa deuxième finale européenne. Rugbyrama lui met la note de 5/10 avec cette mention : "Bien que propre sur ses couvertures de balle, fut un peu moins bon sur les contre-attaques que d'habitude."

Nouvelle désillusion pour Brice Dulin en Champions Cup. Icon Sport

2021 : Le calvaire du Stade de France

Cinq semaines plus tard, le 25 juin, Rochelais et Toulousains se retrouvent en finale au Stade de France. Dulin est le seul joueur dans les rangs maritimes à avoir remporté deux fois le Bouclier. Malgré une saison d'exception, son match tourne au cauchemar : il se fracture la main droite en tout début de rencontre et doit quitter ses coéquipiers. Les Maritimes, tétanisés à l'image de leur ouvreur Ihaia West, passent à côté, et s'inclinent 18-8.

Blessé à la main, Brice Dulin doit quitter rapidement ses coéquipiers en finale de Top 14. Icon Sport

2022 : La folie de Marseille

Un an plus tard, les Rochelais sont de retour en finale de Champions Cup. Pas de Toulouse, mais bien le grand Leinster qui se dresse devant les coéquipiers de Brice Dulin au stade Vélodrome de Marseille. Si l'arrière se montre discret (5/10 sur notre site), Raymond Rhule, Jonathan Danty, Will Skelton ou encore Matthias Haddad montrent la voie. Arthur Retière, entré en seconde période, offre le titre à la 78e à toute une ville qui rêvait d'un trophée depuis tant d'années. Pour Brice Dulin, c'est la consécration : il est enfin champion d'Europe !

Brice Dulin et les Rochelais tiennent leur Champions Cup ! Sportsfile / Icon Sport

2023 : Le rêve de Dublin

La Rochelle tient enfin son premier titre et ne veut pas s'arrêter là. Cette saison, les protégés de Ronan O'Gara se font peur en huitièmes face à Gloucester, mais grâce à un doublé de Teddy Thomas, ils s'offrent le droit de défendre leur titre face aux Saracens en quarts, puis Exeter en demi-finale. Pour la troisième année consécutive, les Jaune et Noir sont en finale de Champions Cup. Face au Leinster. À Dublin. Malgré un début de match catastrophique, les guerriers de La Rochelle reviennent dans la partie, et comme en 2022, finissent par s'imposer dans les dix dernières minutes.

Très en vue face au Leinster, Brice Dulin remporte sa 2e Champions Cup. Sportsfile / Icon Sport

Brice Dulin tient sa 2e Champions Cup, le cinquième trophée de sa carrière en rugby à 15. Il obtient la note de 8/10 dans Rugbyrama : "Un des trois-quarts les plus remuants et actifs de la partie, écrivent nos journalistes. Ses petits appuis et sa capacité d’accélération ont semé le doute dans la défense adverse. Son premier jeu au pied a été un peu trop court, son dernier aussi, il a eu fort à faire dans les airs mais il a livré une prestation pleine."