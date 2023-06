Dans la finale qui opposera les deux mastodontes du Top 14, deux monstres disputeront un match dans le match : Will Skelton - Emmanuel Meafou. Des profils hors-normes, impressionnants, que tout le monde rêve d'avoir dans son équipe.

Meafou vs Skelton : le Stade de France va voir deux montagnes se rencontrer samedi. Par-delà leurs similitudes et leurs quelques spécificités – le sens de la finition pour le Toulousain, le petit plus de rudesse pour le Rochelais, les deux deuxième ligne incarnent, chacun à leur manière, la réussite de leur club. Chacun de ses recrutements avait un pari en soi. Avec Emmanuel Meafou, le Stade toulousain avait tenté un gros coup. Le club aux 21 Brennus, spécialiste de la détection, a fait preuve avec le natif d’Otahuhu de la même sagacité qui lui a permis d’enrôler Thibaud Flament. L’Australien, spécimen sans référence rugbystique, était sur le point de tenter l’aventure en NFL quand une vidéo, envoyée au petit bonheur la chance par son agent, avait tapé dans l’œil des recruteurs rouge et noir, à l’automne 2018. Quatre ans et demi plus tard, le colosse est devenu un élément incontournable de son collectif.

Emmanuel Meafou (Stade toulousain) face à Lyon Icon Sport - Icon Sport

Tout le monde veut son Skelton ou son Meafou

La donne était complètement différente pour Will Skelton. Propulsé sur le marché des mutations par la chute des Saracens au printemps 2020, le deuxième ligne aurait pu signer dans le club de son choix ou presque. Son CV avait d’ailleurs atterri sur le bureau des dirigeants toulousains, alors déjà pourvus au poste et limités en termes de masse salariale. Sur ce dossier, les Rochelais ont consenti un investissement financier conséquent. Pouvoir proposer un salaire élevé à une vedette internationale est une chose, miser sur le bon cador au bon poste en est une autre. Le retour sur investissement est remarquable. L’intégration de Will Skelton a posé les fondations des conquêtes futures : en mêlée, dans le combat dynamique et les mauls, soit trois des grandes forces jaunes et noires, le Wallaby a permis aux Maritimes de franchir plusieurs caps en un. Les deux numéros 5 sont devenus des références. Et aujourd’hui, tous les clubs cherchent leur Meafou ou leur Skelton.