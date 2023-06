Il y a du changement dans le groupe sud-africain appelé pour préparer la Coupe du monde 2023 en France. Suite à une pénurie au poste de demi d'ouverture avec les blessures de Damian Willemse et Handre Pollard, Manie Libbok est le seul ouvreur valide. L'Agenais Elton Jantjies (32 ans, 46 sélections) a donc été appelé pour combler le vide.

Décidément, l'Afrique du Sud est embêtée par les blessures. Outre le feuilleton autour du capitaine des Boks, Siya Kolisi, gravement blessé au genou il y a plusieurs mois mais déjà de retour à l'entraînement, un problème de taille se dresse au niveau des ouvreurs. Avec la blessure de Damian Willemse au genou et la grave blessure d'Handre Pollard (rupture partielle du ligament croisé et déchirure du ménisque), Manie Libbok se retrouve comme étant le seul demi d'ouverture apte au sein du groupe sud-africain pour préparer la Coupe du monde 2023. "Damian a une blessure au genou et sera incertain pour le premier test de la saison le mois prochain tandis que Handre est définitivement absent", a confirmé ce jeudi le sélectionneur des Boks, Jacques Nienaber.

Nienaber : "Il connaît parfaitement notre façon de penser"

Ce dernier a donc été obligé d'appeler un nouvel ouvreur pour compléter son effectif et c'est Elton Jantjies, qui a joué en Pro D2 avec Agen cette saison, qui a eu l'honneur d'intégrer le groupe sud-africain. "Manie est notre seul demi d'ouverture en forme à ce jour et nous ne pouvons pas entrer dans une saison de tests sans aucune couverture. Nous avons pesé les options disponibles localement et à l'étranger. Après les avoir toutes étudiées tout au long de la saison qui vient de s'achever, Elton est le prochain demi d'ouverture sur la liste, justifiait Nienaber. Il connaît parfaitement notre façon de penser et nos systèmes et peut s'intégrer facilement. Nous commençons contre l'Australie dans trois semaines et si Damian Willemse ne revenait pas en pleine forme d'ici là, Elton serait prêt à jouer".

Alors que le premier test des Springboks sera contre l'Australie au Loftus Versfeld le 8 juillet, Jantjies n'a plus joué sous le maillot arc-en-ciel depuis le 27 août 2022. Cette saison, il a disputé onze matchs de Pro D2 avec Agen.