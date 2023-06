Évincé en début de semaine de son poste de manager du LOU, Xavier Garbajosa quitte Lyon à peine un an après avoir pris la relève de Pierre Mignoni. Cette saison a été placée sous le signe d'un jeu offensif et spectaculaire mis en place par le tacticien, le tout couronné par un podium.

Ce lundi 12 juin en fin de matinée, on vous annonçait la fin prématurée de l'histoire entre Xavier Garbajosa (46 ans) et le LOU. Sur décision du board lyonnais, "Garba" est prié de faire ses valises et de quitter le navire, seulement un an après avoir pris ses fonctions et deux ans avant la fin de son contrat (expirant en 2025). Une décision, et surtout un timing, qui surprend son monde après ce que vient de réaliser le manager. L'exercice 22-23 a été témoin d'une équipe lyonnaise avec de l'idée et des résultats.

Un podium derrière les intouchables

Derrière les deux ogres quasi-intouchables que sont Toulouse et le Rochelle, finir troisième n'était tout de même pas une sinécure pour Garbajosa et ses troupes. C'était "l'objectif prioritaire" comme il le disait en début de saison, alors qu'il succédait à Pierre Mignoni et ses sept années de mandat. Et ce podium est même une véritable performance pour une première année en tant que patron du groupe, puisque Lyon n'a réussi à être dans les trois qu'une seule fois avant celle-ci (2018-2019) au 21ème siècle. Cette année, le LOU a passé 17 journées à la place de qualifié et a pourtant dû s'employer pour obtenir ce barrage à domicile sur la ligne d'arrivée.

Après deux saisons précédentes terminées à la place de neuvième, il fallait que cet effectif composé de grands joueurs concrétise et valide les attentes placées en eux en se qualifiant. Dans une rencontre marquée par l'absence de l'assistance vidéo et par un rythme complètement fou, il faut aussi reconnaître que Garbajosa a tenté un coup de poker, peu inspiré au final, en sortant son métronome Couilloud. La défaite face à l'UBB vient sceller son sort qui n'avait pas besoin d'un grand coup de sceau.

Baptiste Couilloud serre la main à son manager Xavier Garbajosa Icon Sport

À l'abordage !

Ce barrage était d'ailleurs à l'image de ce que le manager lyonnais a essayé d'inculquer comme méthode de jeu tout au long de la saison : du rythme, du spectacle et des essais. Meilleure équipe du Top 14 en essais marqués avec 81 réalisations (soit un peu plus de trois essais par matchs), le LOU a su se plaire dans cette image d'équipe attaquant. Offensive, briseuse de défenses, à l'image de son dynamiteur Baptiste Couilloud, cette équipe rhodanienne a mis à mal les meilleures défenses du championnat.

Ils ont tout de même passé, en cumulé, 12 essais à Toulouse (6) et La Rochelle (6) lors des quatre confrontations qui ont eu lieu pendant la phase régulière. Autre fait d'armes à mettre à son crédit, il a véritablement su bonifier les armes individuelles offensives dont il disposait, avec les Tuisova, Dumortier ou encore Niniashvili.

La fin de cette aventure résulte d'une entente effritée entre plusieurs membres au sein du Lou et quelques cadres du vestiaire, ce n'est plus vraiment une surprise. Mais sur le terrain, force est de constater que le bilan est loin d'être propice à un remerciement si hâtif.