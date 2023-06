Le demi d'ouverture Lima Sopoaga, en partance vers le Japon, a évoqué le départ de Xavier Garbajosa, licencié lundi par les dirigeants du Lou, avec une certaine amertume. Pour le Néo-Zélandais, le départ du manager est une très bonne chose pour le club.

Lima Sopoaga ne partira pas en vacances avec Xavier Garbajosa. Le demi d'ouverture du Lou, qui jouera au Japon la saison prochaine, a évoqué le licenciement de son manager lundi 12 juin dernier. Le Néo-Zélandais a estimé qu'il "aurait dû être limogé plus tôt", comme le rapporte Sud Ouest avec l'AFP.

"C’est fait maintenant et j’en suis très content pour le club, pour les gars qui sont toujours là, parce que l’environnement n’a pas été terrible pendant une bonne partie de la saison. C’est mieux pour tout le monde", a rajouté l'ouvreur, qui était arrivé à Lyon en 2021-2022. Malgré une troisième place en Top 14 à l'issue de la phase régulière, et une qualification en Champions Cup la saison prochaine, des tensions entre le manager et les joueurs avaient fuité ces dernières semaines.

Défaits face à Bordeaux-Bègles en barrage à domicile, les Lyonnais ont été stoppés en pleine ascension après un match de toute beauté face aux Girondins. En plus des tensions avec ses joueurs, Xavier Garbajosa était également en opposition avec une partie de son staff. D'ailleurs, le manager ne sera pas remplacé dans sa fonction dans un premier temps, comme l'a expliqué le club dans un communiqué. "Le staff en place sera en charge de la préparation de la prochaine saison."

"S'il veut continuer, il doit apprendre à construire une relation avec ses joueurs"

Concernant Lima Sopoaga, le demi d'ouverture a été utilisé à treize reprises cette saison. Doublure de Léo Berdeu avant la blessure de ce dernier, il était titulaire en numéro 10 face à Bordeaux. Le Néo-Zélandais, All Black 17 fois dans sa carrière, n'a jamais réussi à réellement s'imposer dans l'équipe lyonnaise. Plutôt décevant depuis son arrivée des Wasps, il ne laissera pas un grand souvenir à Lyon, et jouera au Japon la saison prochaine. "S'il veut continuer à entraîner, je pense que Garbajosa doit apprendre à construire une relation avec ses joueurs, a lancé le Néo-Zélandais. Il a joué à une autre époque, les choses ont changé depuis."

Xavier Garbajosa aura passé une saison à Lyon malgré un contrat de trois ans. Icon Sport

Xavier Garbajosa a joué entre 1994 et 2007 à Toulouse. Il a remporté deux fois la Coupe d'Europe (2003 et 2006), et trois fois le Bouclier de Brennus (1997, 1999 et 2001). L'ancien trois-quarts a commencé sa carrière d'entraîneur à La Rochelle (2014-2019) où il a notamment formé un duo avec Patrice Collazo. Il est ensuite devenu manager de Montpellier (2019-2021) avant d'être remercié et de rebondir au LOU cette saison. "Il n’y avait pas de relation entraîneur-joueurs", a avoué Lima Sopoaga, avant de tenter une comparaison avec Ronan O'Gara, le manager rochelais. "Regardez à La Rochelle par exemple, la relation que les joueurs ont avec Ronan O’Gara, la façon dont ils disent du bien de lui et inversement. Ce n’était pas la même chose ici".