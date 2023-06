Ce lundi, Xavier Garbajosa a été écarté de ses fonction de manager du Lou, un an seulement après son arrivée. En début d'après-midi, le club rhodanien a communiqué sur cette éviction et a annoncé qu'il n'y aurait - pour l'instant - pas de remplaçant à l'ancien technicien de La Rochelle et Montpellier.

L'annonce a été connue de tous ce lundi, Xavier Garbajosa n'est plus le manager de Lyon. Après avoir été évincé de Montpellier il y a deux ans, l'ancien technicien de La Rochelle ne sera resté qu'une petite saison du côté du Lou. Le club rhodanien a communiqué en début d'après-midi sur ce licencement. On peut par exemple y lire que "Cette décision doit permettre de garantir au groupe sportif la sérénité nécessaire afin de favoriser les performances futures et de poursuivre la progression du Club selon ses ambitions. Le LOU Rugby tient à remercier Xavier Garbajosa pour son engagement et sa contribution à la saison passée, terminée à la 3ème place, permettant au Club de retrouver la phase finale du TOP 14 et battre le record d’affluence au Matmut Stadium de Gerland." Il y a une semaine, les coéquipiers de Baptiste Couilloud se sont inclinés en barrage face à l'UBB à domicile. "Garba" ne sera pas remplacé C'est une question qui se pose logiquement après le départ de "Garba". Qui pour le remplacer ? Et bien pour l'instant : personne. C'est précisé dans le communiqué, "le staff en place sera en charge de la préparation de la prochaine saison." Par contre, il ne serait pas impossible de voir débarquer dans les prochains jours un Directeur Sportif dans les prochains jours coté lyonnais. "Les candidatures pour un poste de Directeur Sportif seront étudiées mais aucun recrutement ne sera conduit dans la précipitation étant donné la somme de compétences déjà présentes au Club", est-il précisé en fin de communiqué.