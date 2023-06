Le coup de gueule de DMDB concerne l'ouvreur écossais du Racing. Transparent face à Toulouse, souvent décevant en phase finale, il a même par moments semblé désintéressé par l'évènement. On en parle.

Finn Russell a manqué sa demi-finale face à Toulouse. Le numéro 10 écossais n'a pas été aussi rayonnant qu'attendu pour un match d'une telle importance et a, comme son équipe, été pris dans l'étau toulousain. Ciblé par la défense rouge et noire, et notamment Pita Ahki, Finn Russell a effectué plusieurs mauvais choix préjudiciables pour son équipe.

Derrière un pack largement dominé par les Toulousains, l'Écossais n'a pas eu le confort de s'exprimer comme il l'aurait souhaité, et dans le registre où il est le meilleur. Pour sa dernière apparition sous le maillot Ciel et Blanc, Finn Russell a malheureusement manqué sa sortie et ne disputera pas de finale avec le Racing.