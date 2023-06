Selon nos informations, le troisième ligne de Lyon Patrick Sobela débarque à Perpignan. Il va parapher un bail de deux saisons.

Non conservé par Lyon à l'issue de son contrat, le troisième ligne Patrick Sobela (30 ans) a trouvé un point de chute. Selon nos informations, et comme annoncé dans le Midi Olympique, il va rejoindre Perpignan. En pays catalan, il signera un contrat portant sur deux saisons. Le Lou avait officialisé le départ de son joueur ce vendredi. Cette saison, il a disputé quinze rencontres avec son club. Il avait été titulaire contre Bayonne, pour sa dernière à Gerland. Arrivé en 2018 en provenance d'Oyonnax, il a disputé 90 rencontres en cinq saisons sous le maillot rouge et noir.

Fidèle joueur du territoire lyonnais, passé par Bron et l’ASVEL, tu arrives au LOU en 2018. Infatigable combattant, tu auras été un leader aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite. pic.twitter.com/4cdtzS0MP1 — LOU Rugby (@LeLOURugby) June 8, 2023

Perpignan mise sur l'expérience

Après s'être maintenus dans l'élite en passant deux fois consécutivement par le barrage d'accession, les Perpignanais misent sur l'expérience dans ce mercato pour se maintenir plus aisément la saison prochaine. Les Clermontois Jacobus Van Tonder, Jean-Pascal Barraque et Apisai Naqalevu se sont engagés eux aussi avec l'USAP, par exemple, ou encore Tavite Veredamu, que Patrick Sobela retrouvera après leurs années passées ensemble à Lyon.