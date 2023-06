Après avoir obtenu son maintien en Top 14 aux dépens de Grenoble il y a de cela une semaine, le club catalan se penche sérieusement sur l'avenir. Perpignan renforce son recrutement et vient d'officialiser la venue de Jean-Pascal Barraque. Le trois-quarts portera les couleurs de l'USAP pour les deux saisons à venir.

L'euphorie de la victoire est passée et l'USAP est déjà tourné vers l'avenir. Au lendemain de la victoire lors de l'access match face à Grenoble, le club catalan s'active pour finaliser son recrutement. Comme annoncé dans ces colonnes, Jean-Pascal Barraque rejoindra bien l'effectif de Franck Azéma la saison prochaine. Le centre de 32 ans portera les couleurs de Perpignan pour deux saisons.

À noter que cette saison Jean-Pascal Barraque a connu six feuilles de match pour deux titularisations sous le maillot clermontois. Le centre a également évolué avec l'équipe de France 7 ce qui explique un temps de jeu plus faible en club.

L'USAP se renforce derrière

L'arrivée de Jean-Pascal Barraque sera précieuse pour Perpignan. Passé par Biarritz, Toulouse, La Rochelle ou encore Bordeaux et Clermont dernièrement, le centre a l'avantage de la polyvalence. Capable de jouer à l'arrière mais aussi à l'aile et à l'ouverture, l'international à 7 sera un atout majeur de la ligne arrière. Jean-Pascal Barraque arrivera donc au sein du club catalan aux côtés de Naqalevu (Clermont) et Veredamu (Lyon).

Le club catalan a également annoncé la prolongation de son ailier Edward Sawailu pour une saison supplémentaire.