Très touché par la défaite des siens en demi-finale du championnat (41-14), le président du Racing 92 Jacky Lorenzetti revient aujourd’hui sur cette "déroute" face à Toulouse. Il a en revanche du mal à expliquer pourquoi les Toulousains ont littéralement "amusé" ses joueurs en mêlée fermée.

Quel est votre sentiment, après cette large défaite en demi-finale ?

Il n’y a rien à dire… Toulouse est deux TGV devant. Ils nous ont dominés devant et de notre côté, on a montré notre plus mauvais visage. A Anoeta, certains n’étaient pas là… Finn (Russell) n’était pas là… Et surtout, la mêlée a pris l’eau. Ce fut une presque déroute, une presque humiliation…

Avez-vous pris un coup sur la tête ? Est-ce une surprise ?

Pas tout à fait. Pour battre Toulouse, il aurait fallu un grand Racing contre un petit Toulouse et vendredi soir, on a eu un grand Toulouse contre un petit Racing. Et puis, il faut regarder derrière : toute la phase préliminaire avait été pour nous erratique, irrégulière, douloureuse…

Depuis les coursives du stade Anoeta, le futur président du club ciel et blanc est revenu sur le rendez-vous manqué face à Toulouse et s’est projeté sur un avenir qu’il envisage radieux.



Dès lors ?

Ce fut une saison bizarre, au final. Une saison qui avait commencé par la retraire de Virimi (Vakatawa) et la grosse blessure de Bernard (Le Roux). (il soupire) On est en bout de cycle mais on a fait le nécessaire pour la saison prochaine. On est tourné vers l’avenir.

Comment expliquer ces problèmes récurrents en mêlée fermée ?

C’était criard, hier… Il y a peut-être des faiblesses individuelles… Mais il y a aussi des lacunes techniques que l’on n’a pas su modifier au fil de la saison. Devant, les responsables vont changer (Dimitri Szarzewski prend la place de Didier Casadéi, N.D.L.R.). Mais en mêlée, on a clairement perdu notre technique collective. Ils nous ont amusés…