La large défaite du Racing 92 en demi-finale face à Toulouse (41-14), ce vendredi, à Saint-Sébastien, a notamment été marquée par le calvaire des piliers franciliens et par l'impuissance globale des avants ciel et blanc. Les lignes arrière, placées dans de piètres conditions, n'ont guère été plus à leur avantage.

Max Spring 3/10

Le jeune arrière du Racing 92 a connu une soirée bien difficile, à Anoeta. S’il fut très propre sur le premier ballon haut qu’il eut à négocier dans cette rencontre, il se troua en revanche à plusieurs reprises par la suite dans les airs et se rendit aussi coupable d’un coup de pied direct en touche, en première période. L’enfant du Pays basque avait probablement rêvé d’un tout autre retour sur ses terres...

Donovan Taofifenua 3/10

Le "petit Tao", qui devait vendredi soir sa titularisation à la blessure du platane fidjien Vinaya Habosi, fut incontestablement moins dangereux balle en mains qu’une semaine plus tôt, en quart-de-finale face au Stade français. Quelque peu maladroit et pris à plusieurs reprises par les appuis de Mathis Lebel, son vis à vis, Donovan Taofienua nous avait incontestablement habitués à mieux.

Toulouse file en finale après avoir surclassé le Racing 92 ! \ud83d\udd34\u26ab\ufe0f



Le résumé > https://t.co/mSBZFgJx8b pic.twitter.com/GxzxVzltw2 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 9, 2023

Henry Chavancy 3/10

Il fut, comme de coutume, très courageux en défense et parfois précieux, au contact. Hélas, Henry Chavancy fut aussi souvent pris de vitesse par les attaquants toulousains et fut logiquement remplacé à la cinquantième minute par le Néo-Zélandais Francis Saili, lequel n’eut pas beaucoup plus d’impact sur le jeu des siens.

Gaël Fickou 4/10

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le patron de la défense de l’équipe de France fut en première période largement pris de vitesse par Mathis Lebel, lorsque celui-ci inscrivit le premier essai du match, à Saint-Sébastien. Dans l’ensemble, Gaël Fickou fut l’auteur d’un match plutôt neutre.

Juan Imhoff 3/10

L’ailier argentin, qui avait aplati quatre essais lors des quatre dernières rencontres, eut vendredi soir toutes les peines du monde à s’illustrer balle en mains. Sevré de ballons et collé à son aile gauche, Juan Imhoff sombra en quelque sorte avec le vaisseau francilien.

Finn Russell 3/10

Il serait si facile de taper sur Finn Russell, auteur de coups de pied directs en touche, de quelques en-avants balourds et aussi renversé par Pita Akhi sur une charge à priori anodine. On peut néanmoins se dire que derrière un paquet d’avants dominé comme le fut celui du Racing 92 vendredi soir, le meneur de jeu écossais pouvait difficilement faire mieux que ce qu’il produisit à Anoeta. In fine, on reste persuadé que Russell, qui quittera le Top 14 à l’intersaison, méritait plus belle sortie de scène...

Top 14 - Finn Russell (Racing 92) Icon Sport - Icon Sport

Nolann Le Garrec 4/10

Derrière un paquet d’avants en souffrance, Nolann Le Garrec, l’enfant prodige du Racing 92, tira néanmoins son épingle du jeu. Incisif, plutôt rapide sur les libérations de balles, le demi demêlée du Racing 92 a tenté beaucoup de choses mais au final, manqua souvent de soutien. Il fut remplacé à l’heure de jeu par Antoine Gibert, qui fit ce qu’il put pour repousser l’inéluctable…

Cameron Woki 4/10

Encore placé en numéro 8, le tricolore a bien commencé avec un ballon volé à l’alignement toulousain sur les 5 mètres (5e). La suite a été moins heureuse : il a commis un en-avant sur une combinaison aux 5, maladresse qui a amené à l’essai d’Emmanuel Meafou (22e) ; il a aussi été pris dans le défi physique comme sur ce ballon qu’il se fait subtiliser sur un off-load de Nolann Le Garrec (40e). Son investissement n’est pas pour autant à remettre en cause (dix plaquages, deux défenseurs battus). Il a, au final, été un des avants ciel et blanc les moins déméritants. Remplacé par Kitione Kamikamica (68e).

Baptiste Chouzenoux 3/10

Aligné en lieu et place de Wenceslas Laurent, Baptiste Chouzenoux a fait ce qu’il a pu. Il a plaqué et tenté de contrarier l’alignement adverse, en vain. Le flanker a souffert physiquement, à l’image de cette reculade face à Antoine Dupont (8e). Remplacé par Ibrahim Diallo (71e).

Top 14 - Baptiste Chouzenoux (Racing 92) Icon Sport - Icon Sport

Ibrahim Diallo 3,5/10

La statistique avait de quoi surprendre, dans le mauvais sens du terme, surtout quand on connaît le joueur et ses capacités : à la demi-heure de jeu, Ibrahim Diallo avait manqué cinq plaquages. A l’instar de ses partenaires du pack, le flanker a subi l’impact des Toulousains. Remplacé par Wenceslas Lauret (47e) qui a, d’entrée, été pris de vitesse par Romain Ntamack sur l’essai qui a scellé le succès toulousain. A son retour sur le terrain, Ibrahim Diallo s'est consolé avec un essai (75e).

Veikoso Poloniati 4/10

Le deuxième ligne a tenté de répondre au grand huit toulousain en s’investissant un maximum, que ce soit dans les airs (il gêne un lancer à la 8e), en mêlée ou dans le jeu courant où l’a vu avancer. Mais le Tongien n’a pas été récompensé par son abattage.

Fabien Sanconnie 3/10

Le deuxième ligne a été régulièrement mis sur le reculoir par les charges toulousaines. A la 24e, il n’a ainsi pu stopper Emmanuel Meafou sur la ligne (24e). A la demi-heure de jeu, il comptait déjà trois plaquages ratés. Remplacé par Boris Palu (47e).

Trevor Nyakane 3/10

Le Springbok a été impuissant. S’il a moins souffert que son alter ego Guram Gogichashvili en mêlée (une pénalité concédée), il n’a pu permettre aux siens de tenir le bras de fer. Dans le jeu, on l’a très peu vu. C’est insuffisant pour un joueur de cette stature. Remplacé par Cedate Gomes Sa (47e).

Camille Chat 4,5/10

Le talonneur a été un des avants racingmen les plus actifs et efficaces de la soirée. On l’a vu tenter de porter le ballon et multiplier les plaquages. Il gratte un ballon dès le retour des vestiaires (42e). Tout ça en vain… Son en-avant (45e) sur une pénalité jouée à la main est symptomatique de l’imprécision francilienne. Remplacé par Jannick Tarrit (47e).

Top 14 - Camille Chat (Racing 92) Icon Sport - Icon Sport

Guram Gogichashvili 2/10

Le Géorgien a passé une mauvaise soirée, comme la semaine passée face au Stade français. A la mi-temps, il avait déjà écopé de quatre pénalités. A son avantage sur la première mêlée du match, le gaucher du Racing a ensuite été fréquemment mis à mal. Son énergie dans le jeu courant ne lui a pas permis de compenser ce déficit. Remplacé par Eddy Ben Arous (47e).