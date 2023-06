Dans un communiqué paru juste après l'annonce de sa relégation, Grenoble affirme faire appel de la décision de la formation Régulation du Conseil de discipline du rugby français. Le club isérois avait été sanctionné d'une relégation administrative donc, mais aussi d'un retrait de six points.

L'annonce fait office de choc : Grenoble a été sanctionné d'une relégation en division inférieure et de six points de retard pour la saison prochaine par la formation Régulation du Conseil de discipline du rugby français (ex "Conseil Supérieur de la DNACG"), a annoncé la LNR ce mardi. En proie à des difficultés financières ces dernières années, le FCG a vu ce verdict être rendu suite à l'audition du 11 mai 2023. Par un communiqué publié aussitôt l'annonce faite, le club a révélé faire appel de sa condamnation : "Les dirigeants du Club souhaitent rassurer l’ensemble des partenaires, abonnés et supporters quant à l’investissement de ses actionnaires qui apporteront toutes les garanties permettant à notre Club de continuer la saison prochaine en Pro D2. C’est pourquoi nous faisons appel de cette décision, pour prouver notre bonne foi et notre volonté de remplir toutes les garanties demandées afin d’assurer au FCG l’avenir qu’il mérite au sein du rugby français."

Du rêve au cauchemar

Tout en voulant rassurer ses partenaires, le FCG concédait tout de même connaître "des difficultés financières". Finaliste de Pro D2 et équipe malheureuse de l'access match cette saison, Grenoble passe du rêve au cauchemar.