Revenu dans le giron du FCG en cours de saison pour intégrer la holding d’actionnaires, l’ancien président (1997-2002) et actuel homme fort du club isérois Patrick Goffi fait le point sur la situation du club, avant son passage en commission d’appel pour contester la rétrogradation administrative en Nationale.

Êtes-vous confiant pour l’avenir du FCG en Pro D2, après vous être pourvu en appelb ?

Sincèrement, je n’imaginais pas une seconde qu’on en serait arrivé là. Il est certain que le FCG n’a pas tout fait bien, il est certain que le déficit existe. Maintenant, nous avons fait des audits, moi le premier, pour savoir quelle était la situation financière exacte. Désormais, on la connaît. Face à cette situation, les actionnaires se sont engagés à faire les efforts pour retrouver une situation nette positive, selon les critères voulus par la Commission de Contrôle des Championnats Professionnels. Sauf qu’en définitive, nous avons l’impression de payer les mauvais rapports entre cette instance et l’ancienne équipe dirigeante – qui a certes fait des choses pas très heureuses, mais aucune malversation – et on nous en demande plus que de raison. Ces gens nous imposent des règles qui vont bien au-delà des exigences légales, et c’est ce que nous contestons.

Pourtant, ces règles existent pour tout le monde….

C’est bien pour cela que nous allons en appel, parce que nous estimons que la situation comptable que nous présentons correspond légalement à ce qui nous est demandé. Nous avons mis de l’argent à disposition, on nous demande d’en mettre plus encore, et on ne veut pas que cet argent nous soit saisi s’il n’y en a pas besoin. Je le répète, j’ai ressenti qu’il y a une défiance vis-à-vis de notre club, c’est pourquoi nous contestons les montants qui nous sont demandés.

Ne craignez-vous pas que cette posture agressive dans votre communication vous desserve en commission d’appel ?

Mais nous sommes bien obligés de tenir cette posture. Les demandes sont tellement démesurées, on ne peut pas non plus faire n’importe quoi. Au sujet des fonds propres, la règle écrit noir sur blanc qu’ils doivent correspondre à 15 % de la masse salariale. Nous avons trouvé des solutions pour garantir cette somme, et on nous en demande davantage… Nous, on ne veut simplement pas aller au-delà de ce qui est légal.

Quelles sont exactement ces demandes, pour parler clairement ?

Il faut savoir que depuis 2019, ce sont déjà 5 millions d’euros de déficits cumulés qui ont été remboursés. Au cours de la saison, le club a respecté ses engagements en renflouant 1,5 million d’euros. La gestion de la saison, où le sponsoring a généré beaucoup moins d’argent que prévu a fait qu’en plus de cela, le club présentait un déficit retraité de 1,5 million d’euros que nous avons également remboursé, et on nous demande en plus de ça de garantir 1,2 million d’euros de fonds propres. Et cet argent, on ne veut pas qu’il soit engagé, alors qu’il n’y en a pas besoin. À date, l’an dernier, le club avait récolté 300000 euros de sponsoring. Cette années, on en est à 3 millions, on n’est pas du tout dans les mêmes zones. C’est pour cela que je ne comprends pas la défiance à notre endroit.

En cas de descente en Nationale, le club ne toucherait aucune indemnité de formation au sujet de ses pépites. Pardon d’envisager le pire, mais avez-vous envisagé de vous séparer tant qu’il est encore temps d’un ou plusieurs joueurs afin d’équilibrer les comptes ?

Très honnêtement, je ne me projette pas là-dessus. Pour moi, le club évoluera en Pro D2 la saison prochaine, et d’ailleurs s’il devait descendre en Nationale je ne m’engagerai pas avec le FCG. Ce qui est certain, c’est que l’on a refusé toutes les offres concernant nos jeunes joueurs parce qu’ils font partie intégrante de notre projet. C’est vous dire si nous sommes certains de pouvoir faire valoir notre bon droit en appel.