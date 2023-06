Auditionné le 11 mai 2023 par la formation "Régulation" du Conseil de discipline du rugby français (ex "Conseil Supérieur de la DNACG"), le club de Grenoble a été sanctionné d'une rétrogradation administrative en division inférieure pour des raisons financières. Il a aussi été sanctionné d'un retrait de six points au classement pour la saison prochaine. Le club a sept jours pour faire appel.

Grenoble passe du rêve au cauchemar. Finaliste de la Pro D2 cette saison, le FCG est passé tout proche d'une montée sportive en Top 14, mais s'est incliné face à Oyonnax puis face Perpignan lors de l'access match. Et ce mardi, la Ligue Nationale de Rugby a annoncé que le club isérois était officiellement relégué en division inférieure. Sanctionné par la formation "Régulation" du Conseil de discipline du rugby français (ex "Conseil Supérieur de la DNACG") suite à l'audition du 11 mai 2023, Grenoble débutera aussi la saison prochaine avec six points en moins. Il s'agit ici "d'un retrait de quatre points au classement et la révocation du sursis de deux points en application de la décision prononcée par la "Formation régulation" du Conseil de discipline du rugby français le 1er décembre 2022".

Sept jours pour faire appel

Ces sanctions ont été prononcées pour des raisons financières, "au constat de la situation nette retraitée négative prévisionnelle au 30 juin 2023 et du niveau des incertitudes budgétaires 2023/2024 non couvertes." Le club dispose d'un délai de sept jours pour faire appel de la décision, et ainsi se battre pour un avenir en Pro D2. Si la sanction venait à être mise en application, Carcassonne pourrait conserver sa place en Pro D2. Affaire à suivre...