Ce mardi, Mohamed Haouas a été condamné à un an de prison ferme sans mandat de dépôt pour "violences conjugales" envers sa femme. Quelques heures après l'annonce de cette peine, la Fédération Française de Rugby a communiqué, expliquant que "la conduite d'Haouas est contraire aux principes de notre équipe nationale".

Logiquement, quelques heures après la condamnation de Mohamed Haouas, les ennuis continuent pour le pilier montpelliérain. Ce mardi soir, c'est la FFR qui s'est exprimée sur l'affaire. Dans un communiqué assez court mais clair, la Fédération Française de Rugby n'y est pas allée par quatre chemins : "Nous exprimons notre consternation face à cette situation et condamnons avec la plus grande fermeté toute forme de violence, plus particulièrement la violence faite aux femmes. Le comportement de Mohamed Haouas est inadmissible et incompatible avec la représentation de notre nation au niveau international." Voilà qui est dit.

Dans ce communiqué, Serge Simon, vice-président en charge des équipes de France, a également pris la parole : "La conduite de Mohamed Haouas est contraire aux principes qui sous-tendent notre sport et notre équipe nationale. Être membre de l'équipe de France implique un respect irréprochable des valeurs de respect et d'intégrité. La fermeté est notre devoir dans de telles circonstances."

Comme indiqué par la FFR, le staff du XV de France s'exprimera le 7 juin prochain lors de la conférence de presse du sélectionneur et du manager général.

Clermont a déjà fermé la porte

Le communiqué de la Fédération arrive quelques heures après celui de l'ASM Clermont Auvergne, avec qui le pilier droit international a signé un contrat de trois ans voilà quelques mois.

Au final, Haouas ne portera jamais le maillot jaune et bleu, c'est en tout cas ce que laissent penser les phrases publiées par le club auvergnat sur ses réseaux sociaux : "Les faits reprochés à l’encontre de Mohamed Haouas, et qu’il a reconnus, sont inacceptables, est-il indiqué. Au-delà de l’éthique prônée par notre sport et comme l’a rappelé la Ministre Déléguée Amélie Oudéa-Castéra, ils sont totalement incompatibles avec le respect et les valeurs enseignés et cultivés au sein de l’ASM, de l’école de rugby à l’équipe professionnelle.

Par son comportement Mohamed Haouas se met en totale opposition avec notre identité et nos convictions, et en l’état des éléments dont nous disposons, il ne pourra pas porter, sur le terrain, les couleurs de notre club."

Pour rappel, le joueur de 29 ans a quitté le tribunal libre à la suite de sa condamnation sans mandat de dépôt. Il passera devant le jude d'application des peines le 26 juin prochain.