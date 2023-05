Toulon a annoncé ce lundi le départ de Cheslin Kolbe. Les deux parties ont décidé de se séparer un an avant la fin du contrat du champion du monde.

Clap de fin pour Cheslin Kolbe. Le champion du monde sud-africain quitte Toulon un an avant la fin de son contrat, informe un communiqué publié ce lundi par le club varois. Après deux saisons passées à Toulon, avec 31 rencontres et 10 essais, l'ailier des Springboks a donc disputé son dernier match sous le maillot toulonnais ce dimanche, face à Bordeaux-Bègles.

Le club varois "tient à remercier Cheslin pour son implication au sein des Rouge et Noir depuis son arrivée lors de la saison 2021-2022".

"J'aurais aimé rester à Toulon"

Alors que le RCT annonce que Cheslin Kolbe devrait annoncer prochainement sa future destination, le principal intéressé a également réagi à son départ. "Je tiens à remercier le Club, mes coéquipiers et tous les supporters pour l'opportunité qui m'a été donnée de jouer à Toulon pendant ces deux saisons et que j'ai beaucoup apprécié. J'aurais aimé rester à Toulon mais les contraintes financières des clubs et les blessures ont rendu les choses difficiles".

