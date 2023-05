Cheslin Kolbe a officialisé son départ de Toulon ce lundi. Les chances sont grandes pour le voir partir également du championnat français. L'occasion donc de compiler ses actions les plus folles avec Toulouse et Toulon.

2017-2018 – J1 à Oyonnax

Lors de son premier match en France, il marque l'essai égalisateur à Oyonnax. Le score sera d'ailleurs de 23-23. Mais il avait brillé par un course incisive et un coup de pied millimétré menant à l'essai de Bezy.

https://www.youtube.com/watch?v=c1btKXxctMs

2018-2019 – J1 à Lyon

Ramos est à la réception d'un coup de pied, il envoie la gonfle à Kolbe qui voit bien le trou qui se présente. Son accélération foudroyante au milieu du terrain permet à Toulouse de se retrouver en bonne position. Joe Tekori relaye, Yoann Huget conclut au bout pour arracher un nul prometteur à Lyon.

https://www.youtube.com/watch?v=NIhaml4qBOI

2018-2019 – J1 à Bath

Darren Atkins et Jamie Roberts doivent en garder des souvenirs... Son double crochet permet de créer un décalage pour Sofiane Guitoune, seul sur l'aile gauche.

https://youtu.be/n-Bnle0c87Q

2018-2019 – J24 contre Pau

Est-ce le plus incroyable ? Il fait la course tout seul des 22 mètres jusqu'à l'en-but, lors de la très large victoire toulousaine face à Pau.

https://www.youtube.com/watch?v=P4otI3cd9II

2020-2021 – J2 contre La Rochelle

Son essai en solitaire montre sa palette : accélération, course intérieur, duel gagné, et essai.

https://youtu.be/Bv3fq20h2jE?t=77

2020-2021 – J1 à l'Ulster

Ou comment ce joueur unique peut transformer un ballon reçu en bout de ligne sur la ligne médiane en essai. Un coup de pied parfaitement dosé, un rebond favorable et une pointe de vitesse bien suffisante

https://www.youtube.com/watch?v=QX1TheVWf2w

2020-2021 – finale du Top 14 contre La Rochelle

C'est probablement le plus marquant : en finale de Top 14, Cheslin Kolbe surprenait son monde en tentant un drop depuis la ligne médiane. Et il était valable : 12-0, juste avant la pause.

https://www.youtube.com/watch?v=29c9H4jtDUw

2018-2019 - J-4 contre les Wasps

Le Springbok, en position d'ouvreur, va tout droit, explose le double plaquage de la défense anglaise et s'en va inscrire un essai de 50 mètres...

https://www.youtube.com/watch?v=QvMCymi24Hw

2021-2022 - J22 à Lyon

Avec le maillot de Toulon, Cheslin Kolbe a également su imprimer sa patte. Sur une pénaltouche de Baptiste Serin, l'ailier traverse quasiment tout le terrain pour suivre la trajectoire.

https://www.youtube.com/watch?v=sdaexkSZsK8

Et il fait bien, puisque le ballon est volleyé dans le terrain par Noa Nakaitaci. Il s'en saisit et va marquer au nez et à la barbe de deux défenseurs.