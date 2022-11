L'aventure toulonnaise, et plus largement française, de Cheslin Kolbe (29 ans, 24 sélections) risque probablement de s'achever en juin prochain. Selon nos informations, le Springbok, dont le contrat courant jusqu'en 2024 comporte une clause de sortie en juin 2023, devrait bel et bien quitter le Var au terme de la saison actuelle. Aux dernières nouvelles, l'arrière ou ailier est en partance pour le Japon où une franchise de League One serait en mesure de s'offrir ses services.

Si le départ probable de l'ancien Toulousain constituera évidemment une perte sur le plan sportif - Kolbe reste un des meilleurs joueurs au monde sur le triangle d'arrière, rappelons-le tout de même, le RCT dispose déjà d'un réservoir conséquent pour son fond de terrain, avec Gabin Villière, Jiuta Wainiqolo, Gaël Dréan, Aymeric Luc ou encore Gervais Cordin, tous sous contrat pour encore plusieurs saisons.

Une enveloppe supplémentaire pour recruter

En parallèle, la libération du champion du monde 2019, dont les émoluments sont parmi les plus élevés de Top 14, permettra aux dirigeants de disposer d'une plus grande marge de manoeuvre quant au salary cap. Ce qui leur donnera de facto plus de moyens pour densifier des postes moins pourvus, comme la troisième ligne et l'ouverture. Tout en ayant - aspect non négligeable - une place de non-Jiff supplémentaire à pourvoir. De son côté, après six années passées dans l'Hexagone, Cheslin Kolbe découvrira un nouveau championnat où son profil devrait faire merveille.

Top 14 - Cheslin Kolbe (Toulon)Icon Sport

En attendant cette séparation, qui se profile à l'horizon, il reste un peu plus de six mois au Springbok pour quitter Mayol la tête haute. Actuellement blessé à une cuisse et absent pour au moins quatre semaines, le Sud-Africain aura sans nul doute à cœur de conclure son aventure varoise sur une bonne note, voire un titre, lui dont le passage à Toulon a jusqu'à présent été contrarié par les allers-retours en sélection et les blessures, aujourd'hui encore. Arrivé il y a un an, l'ancien attaquant des Stormers compte dix-sept apparitions avec le RCT pour six essais. En champion, l'arrière-ailier doit espérer une meilleure sortie que son partenaire de sélection, Eben Etzebeth, parti dans la quasi-indifférence au début de l'année.