Mohamed Haouas, placé en garde à vue, ne fera pas le déplacement à Pau. Il sera remplacé dans le quinze de départ par Henry Thomas.

Comme attendu, Mohamed Haouas ne fera pas le déplacement à Pau avec Montpellier, pour la dernière journée de Top 14. Le joueur a été placé en garde à vue ce vendredi soir pour des faits de violence conjugale. Il sera remplacé dans le quinze de départ par l'Anglais Henry Thomas. Mohamed Haouas était prévu comme titulaire et l'ancien de Bath comme remplaçant. Cela aurait dû être sa dernière sous le maillot des Cistes, son club formateur. Il sera clermontois la saison prochaine. Entre dans le groupe pour prendre place sur le banc un jeune joueur du centre de formation.

La contrainte des Jiff

Montpellier se déplace dans le Béarn avec plus grand-chose à jouer. Il faudrait un concours de circonstances pour que les Héraultais se qualifient pour la Champions Cup. Surtout qu'ils doivent composer avec une contrainte. Le MHR est en dessous de la moyenne de Jiff. Ils devront compenser sur ce dernier match et se présenteront au stade du Hameau avec quasiment 23 joueurs formés en France. C'est une des raisons pour laquelle un jeune joueur prendra la place de Mohamed Haouas, et non un joueur plus expérimenté comme Titi Lamositele, le droitier américain.