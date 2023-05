La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a réagi aux accusations à l'encontre de Mohamed Haouas, et juge "inacceptables" les faits qui sont reprochés au pilier de Montpellier et du XV de France.

Mohamed Haouas fait parler de lui, mais pas pour ses performances sportives. Le pilier de l'équipe de France est accusé d'avoir violenté sa femme aux abords du centre commercial du Polygone à Montpellier. Interpellé par des CRS vendredi après-midi, le joueur de Montpellier, qui a signé un contrat avec l'ASM Clermont, est en garde à vue, et sera déféré dimanche matin devant le tribunal judiciaire de Montpellier.

"La justice va faire rapidement toute la lumière"

Sur son compte Twitter, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, a réagi à ''l'affaire Haouas". "S'ils sont établis, les faits de violence conjugale reprochés à Mohamed Haouas sont inacceptables", a-t-elle rappelé, avant d'ajouter : "La justice va maintenant faire rapidement toute la lumière sur la situation pour qu’en soient tirées toutes les conséquences qui s’imposeraient, tant sur le plan pénal que sportif."

Le juge décidera ce dimanche de son placement en détention provisoire ou non, avant son audience, qui aura lieu mardi prochain à 13h30 devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Pour rappel, Mohamed Haouas est accusé d'avoir physiquement agressé la mère de ses deux enfants. Il lui aurait infligé une balayette et une gifle, avant de l'emmener de force à proximité d'un parking proche de la préfecture de Montpellier. Le pilier international n'en est pas à son premier ennui judiciaire, et reste dans l'attente du verdict à propos de sa précédente affaire de violences aggravées qui sera rendu le 30 juin prochain.