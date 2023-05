Dans Des Mauls et Débats, nos envoyés spéciaux Nicolas Zanardi (en Irlande) et Paul Arnould (à La Rochelle) reviennent sur cette fin de match très tendue et notamment sur le pilier Georges-Henri Colombe qui provoque une pénalité décisive.

Les Rochelais ont remporté leur deuxième Champions Cup consécutive en disposant du Leinster à Dublin (27-26), après une finale épique. Avant de subir son K.O et de sortir sur civière, George-Henri Colombe avait été décisif en inscrivant un essai et en jouant un mauvais tour à la mêlée irlandaise. Son "sacrifice" à la fin de la partie avait permis aux siens de récolter une précieuse pénalité, alors que le Leinster poussait, et de remporter finalement cette cette rencontre dantesque au bout du suspense. Pour regarder l'émission en intégralité, cliquez ici ! Après ce succès, les Rochelais vont maintenant devoir se concentrer sur le championnat pour pouvoir rêver du Bouclier de Brennus et d'un doublé inédit dans l'histoire du club maritime. Avec Manon Moreau, Nicolas Zanardi et Paul Arnould. Musique : Zebros - Buffalos. Réalisation de Baptiste Barbat.