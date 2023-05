Le pilier du Stade rochelais Georges-Henri Colombe a été une pièce maîtresse de l'exploit de son équipe en finale de Champions Cup face au Leinster (27-26). Sorti sur civière suite à un sacrifice décisif, il avait juste avant planté l'essai de la victoire. Son entrée fut, en bien des sens, déterminante.

À la 59e minute d'une finale qui semble promise au Leinster, Georges-Henri Colombe remplace Uini Atonio. Personne ne le sait encore, mais le numéro 23 rochelais va changer le cours de la partie et permettre à La Rochelle de réaliser un des plus gros - si ce n'est le plus gros - exploits du rugby français. Et ce, en plusieurs étapes.

Acte 1 : la mêlée

Tout au long de la partie, le pack rochelais a plutôt dominé son rival irlandais au niveau de la mêlée. L'épreuve de force a d'ailleurs permis aux hommes de Ronan O'Gara de ne pas totalement se noyer, au cours des vingt premières minutes du match, dans lesquelles la domination des gars en bleus fut sans partage. Mais lorsque La Rochelle ressurgit, par miracle, au cours de cette finale d'anthologie, la mêlée eut un rôle prépondérant sur la fin de partie. À la 67e minute particulièrement, la mêlée rochelaise récupérait le ballon à la poussée, sur une introduction irlandaise.

Si clairement, c'est Sclavi qui maltraitait Michael Alaalatoa, Georges-Henri Colombe parvenait de son côté à contenir le terrible Andrew Porter. Cette action est un tournant de ce match, puisqu'après avoir récupéré la possession, les Maritimes récoltaient une pénalité et décidaient d'aller en touche...

Acte 2 : l'essai libérateur

Et après avoir concassé les Leinstermen en mêlée, voilà que les Rochelais mettaient au supplice les hommes de Léo Cullen sur ballon-porté. Impuissants, les Irlandais étaient condamnés à se mettre à la faute face à la puissance de ce pack jeune et noir. Et après trois "pénaltouches" à quelques mètres de l'en-but, ce qui devait arriver arriva. Voyant que la gonfle s'échappait d'un regroupement proche de la ligne, Georges-Henri Colombe s'empressait de la ramasser avant de foncer tête baissée dans... Michael Alaalatoa.

Après avoir reculé en mêlée, le pilier du Leinster subissait la puissance de l'ancien du Racing 92, qui terminait sa course dans l'en-but. Si rien n'est évident sur les images, l'essai était accordé par Jaco Peyper et grâce à la transformation d'Antoine Hastoy, les Rochelais passaient devant au score pour la première fois du match. L'histoire était en marche et Colombe, à l'image d'Arthur Retière l'an dernier, se dirigeait vers le titre informel de sauveur du Stade rochelais.

Acte 3 : le sacrifice

Et dire que Colombe fut aussi décisif sans vraiment le faire exprès. À la pointe du combat et alors que les siens défendaient ardemment leur ligne entre la 75e et la 78e minute, le pilier droit tentait un grattage au sol sur Josh van der Flier. À vitesse réelle, sa tentative était infructueuse, à cause d'un déblayage musclé de Michael Alaalatoa (encore lui) et le jeu pouvait se poursuivre. Seulement, le gaillard rochelais restait étendu au sol, complètement K.O. Alors Jaco Peyper arrêta le jeu pour laisser le personnel médical s'occuper de lui. Une pause qui permit à l'arbitre du jour de visionner au ralenti la charge d'Alaalatoa.

Et il n'en fallut pas beaucoup de replays pour que M. Peyper constate que le geste du Samoan était illégal. "Vous avez de l'élan et chargez avec l'épaule, il y a un haut niveau de danger", expliquait alors l'officiel au pilier, tout en dégainant un carton rouge. Au-delà de la sanction maximale, ce qu'il faut souligner ici c'est qu'avec cette faute, le Stade rochelais récupérait une pénalité primordiale à ce moment du match. Celle de la victoire assurément puisqu'après cet événement, ils n'ont plus perdu le ballon jusqu'au coup de sifflet final. Sorti sur civière suite à ce choc, Colombe restera à jamais comme celui qui est tombé en héros, sur la pelouse de l'Aviva Stadium.