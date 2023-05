Plus que dominant en début de match, le Leinster s'est pourtant incliné 26-27 sur la pelouse de Dublin. Leo Cullen, manager des Leinstermen, revient sur cette défaite tout en félicitant les Rochelais de Ronan O'Gara...

Quel est votre premier sentiment après cette défaite que l’on imagine douloureuse ?

C’était une occasion grande, dans une atmosphère incroyable. Le match était extrêmement serré, ça a basculé de l’autre côté. Dans le vestiaire, c’est difficile comme vous l’imaginez. Tout le monde a travaillé tellement dur pour en arriver là et on était tellement proche. Nous avons très bien commencé, il y avait beaucoup de choses positives sur la première période mais, après la pause, on a donné beaucoup de ballons à La Rochelle et on ne réussissait plus à sortir de notre camp. Sur la fin, il y a eu cette dernière occasion mais nous n’avons pas su franchir la ligne.

LA ROCHELLE EST GIGANTESQUE, LA ROCHELLE EST INSUBMERSIBLE ! \u26ab? #ChampionsCup pic.twitter.com/FWPffvfv3L — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 20, 2023

C’est un nouveau coup très dur pour votre ambitieuse province...

Ce n’était pas notre jour. Mais il faut continuer de croire que l’on va y arriver. Pour cette saison, c’est fini. Le groupe va changer, il va y avoir des départs et on va recommencer. Il y a des choses que l’on regrettera mais nous avons perdu contre une très grosse équipe. Je dis chapeau à La Rochelle. C’est un excellent adversaire : après leur démarrage, ils ont résisté et montré beaucoup de caractère. Il faut les applaudir : ils sont revenus de dix-sept points et l’ont emporté. On était tout au sommet du rugby mondial aujourd’hui.



Comme l’an passé, ça vous a échappé sur la fin. Qu’en déduisez-vous ?

Il faut apprendre à gérer les dix dernières minutes de ce genre de match. La marge était tellement infime. Il y a un vestiaire où les gars sont catastrophés et l’autre où ils sont euphoriques, et tout s’est joué à un point. À la mi-temps, l’équipe allait bien, c’était une bonne bataille physique et on voulait faire la même chose après mais il nous a manqué la précision. Encore une fois, il faut féliciter La Rochelle.