Grégory Alldritt, Jonathan Danty, Brice Dulin ou encore Romain Sazy, les Rochelais reviennent sur leur deuxième titre européen après la victoire face au Leinster. Sur la pelouse de Dublin, les hommes de Ronan O'Gara se sont livrés au micro de France 2.

Grégory Alldritt : "C'est juste énorme"

"On était déterminés. C’était notre moment et on ne voulait pas passer à côté … Nous nous sommes accrochés jusqu’au bout … J’ai du mal à réaliser encore … Je sais que nous sommes attendus, je n’ai plus qu’une hâte c’est de rentrer à La Rochelle pour fêter ça avec les supporters. Ronan nous a dit à la mi-temps qu’il y avait 17-0 au bout de 20 minutes mais à la mi-temps il y avait 23-14, on avait repris le dessus. C’est juste énorme ! "

Jonathan Danty : "On s'est fait peur sur la fin de match avec mon carton jaune"

C'était un match très particulier, on s'est fait peur sur la fin de match avec mon carton jaune. ce qui est bien c'est que comme la saison dernière nous n'avons rien lâché ! Je pense qu'on a fait preuve de solidarité. Ils ont peut-être été meilleurs que nous mais je pense que nous avons été courageux. Cette ville, cette région est derrière nous. Ils nous soutiennent au quotidien. La Rochelle c'est vraiment une famille.

Brice Dulin : "Nous sommes allés chercher la victoire dans une enceinte très hostile"

Bizarrement, on s'est fait des scénarios dans la tête et on s'est dit, qu'on mène de 20 points ou que l'on soit mené de 20 points, on ne change rien. C'est facile à dire une fois que c'est gagné... Je pense qu'ils ont (le Leinster NDRL) craché leur venin et leurs tactiques en première période. On a construit petit à petit avec de la réussite. Nous sommes allés chercher la victoire dans une enceinte très hostile mais c'est fait donc on va profiter !

Romain Sazy : "On voulait écrire notre histoire... On joue avec des monstres"

Il n'y a pas de mots. C'est fantastique. On voulait écrire notre histoire mais honnêtement... Je joue avec des monstres. Ces mecs sont hors-norme physiquement et dans la tête. Humainement on peut faire des choses extrêmes avec ce groupe. On se loupe complètement dans les 25 premières minutes de ce match mais il n'y a pas eu d'affolements à la mi-temps et sur le reste du match. C'est fabuleux pour notre peuple. C'est indescriptible. Quand tu as tout connu et que tu remportes le trophée une deuxième fois... Ce n'est pas encore fini car il y a encore des échéances ! C'est surtout le scénario du match qui est complètement fou. Même après les trois premiers essais du Leinster, on se parle sous les poteaux et je ne vois pas les joueurs paniquer.