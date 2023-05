Au lendemain de la difficile défaite du Leinster en finale de Champions Cup, difficile de relativiser. Pour la deuxième fois en deux ans, les Irlandais ont laissé échapper le titre au profit du Stade rochelais mais cette année, la défaite est encore plus amère du fait que les hommes de Leo Cullen profitaient d'un match (presque) à domicile. Un sentiment partagé par les médias irlandais...

Samedi soir, le Stade rochelais a de nouveau vaincu le Leinster dans un Aviva Stadium qu'on disait hostile pour les Maritimes. Un "grand match de rugby qui avait tout pour plaire" selon Robert Kitson du Guardian. Le Leinster se devait de se racheter après la courte défaite l'an passée (24-21), venir à bout de sa bête noire, enfin. Et l'entame de match laissée à croire que les Irlandais avaient trouvé la clef avec 3 essais en 12 minutes : pour le Irish Mirror "il semblait que le Leinster avait retenu la leçon de l'an passé."

How Leinster rated in their narrow Champions Cup defeat to La Rochelle https://t.co/klgfSpU7Qb — Independent Sport (@IndoSport) May 20, 2023

Mais les tenantd du titre n'étaient pas venus en touristes et les deux essais maritimes avant la pause ont permis à La Rochelle de le rappeler. Et la remontada était amorcée : Les Jaune et Noir revenaient au score 23 à 14 à la pause, avec seulement une sanction pour Takewa Kerr-Barlow et deux pénalités au profit du Leinster.

Le Leinster pris de court

Un Stade rochelais indiscipliné, mais un Leinster certainement dépassé en seconde période. On pourrait parler du carton de jaune Ronan Kelleher et du carton rouge de Michael Ala’alatoa dans les dix dernières minutes, tous les deux notés d'un beau zéro pointés par RugbyPass. Mais pour The Irish Times, le Leinster à totalement perdu pied bien avant "le jeu au pied du Leinster n'était pas assez bon pour les sortir de leur 22, accentué par un méli-mélo de dégagements tranchés et de sabotage du ballon en cherchant désespérément un répit dans la mainmise de La Rochelle sur la possession et le territoire. Ce n'était pas qu'ils manquaient de courage, plus d'énergie."

PLAYER RATINGS: Heartbreak for Leinster for the second year in a row, an agonising loss not helped by two subs meriting 0/10 writes Liam Heagney \ud83d\udc68‍\ud83d\udcbb #LEIvSR #HeinekenChampionsCup https://t.co/BhheyMEmSF — RugbyPass (@RugbyPass) May 20, 2023

James Ryan et ses coéquipiers se sont atrocement fatigués à défendre leur zone, et les niveaux d'énergie amenuisés, il était préférable pour eux de conserver le ballon plutôt que de le rendre aux mains des Rochelais au risque de souffrir d'une nouvelle période prolongée de tacle. C'est finalement Georges Henri-Colombe qui offrira l'essai de la victoire aux Maritimes, venant à bout du Leinster d'un point seulement. La troisième défaite en phase finale pour les hommes de Leo Cullen, qui parle de "dévastation" dans les colonnes de la BBC : "C'est une défaite atroce. Tous les joueurs étaient ici devant leurs amis et leur famille, donc c'est difficile." "Une défaite qui fera mal au Leinster pendant longtemps" peut-on lire dans l'Independent.