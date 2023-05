Dans cette victoire historique pour Toulon en finale de Challenge Cup face à Glasgow (43-19), Baptiste Serin a été le grand artisan de la première période. Avec des gestes de talent, il a transformé les 40 minutes d'entame en un grand pas pour le titre final. Juste le temps d'être le meilleur joueur du soir.

Entendons-nous bien : cette rencontre a rapidement pris la tournure d'une finale à sens unique, d'une guerre déséquilibrée et personne ne dira le contraire. Mais épanchons-nous en détail sur les raisons de ce dénouement certain que l'on voyait venir dès la demi-heure de jeu. 26ème minute, 21-0 en faveur de Toulon. Parmi eux, 16 ont été inscrits par un Baptiste Serin en feu.

Hier soir, dans l'Aviva Stadium de Dublin, il a montré qu'il avait l'étoffe d'un joueur capable de faire basculer des finales et des matchs qui comptent. De marquer de son empreinte une soirée de victoire en Challenge Cup dont on se souviendra longtemps dans le Var, pas forcément par son contenu mais surtout du fait que ce soit la première du nom. Alors oui, il n'a pas participé à l'ensemble de la rencontre, puisqu'il est sorti touché avant la mi-temps, mais est-ce vraiment essentiel quand il a fait tout le gros œuvre avant ? En 40 minutes, le Landais d'origine a permis à Toulon de plier sa rencontre grâce à trois coups et de mettre la première main sur la coupe. Un geste plein de malice, un caviar pour faire le break et une de ses spéciales, merci, bonsoir.

"Laissez, je m'en occupe"

Celui qui aspire à devenir encore un peu plus un leader a rapidement fait ce qu'il fallait pour mettre les siens sur de bons rails dans une finale que Toulon ne pouvait pas se permettre de perdre. Pression sur les épaules et ballon sous le bras, dès la 5ème minute de jeu, il met en application son audace. Avec un jeu au pied rasant (du pied gauche), il surprend la défense écossaise dans son dos. Un espace libre est trouvé, il se saisit du précieux et résiste au retour de l'arrière adverse Oliver Smith. Voilà comment Toulon prend confiance à peine entré dans le match. Un quart d'heure plus tard, c'est encore lui qui, dans le rôle de transmetteur, envoie une passe laser dans l'espace à Parisse, qui gagne son duel pour marquer.

Puis, comme s'il n'était pas rassasié, il triple la mise (et double la sienne). Sur une belle course de Waisea qui se voit arrêté juste avant la ligne, il exécute, comme il se plaît à la faire, sa feinte du facteur pour aplatir à nouveau. Simple, efficace, redoutable. Toulon prend le large et navigue serein. Et cerise sur le gâteau, il s'est occupé de transformer tous les essais alors que Dan Biggar était sorti sur commotion et que West ne devait pas sentir le but. Si Kolbe, élu homme du match par l'EPCR, ou encore Wainiqolo, Ollivon et Waisea ont aussi brillé individuellement, Serin a pris à poigne ferme le scénario de ce match pour en faire un succès historique.