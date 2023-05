Juste avant que l'arbitre ne siffle la fin du premier acte, le demi de mêlée toulonnais Baptiste Serin est sorti blessé, aidé par le staff en grimaçant fortement. Avant la reprise de la deuxième mi-temps, il est apparu avec des béquilles dans le couloir menant au terrain.

C'est un gros coup dur pour le RCT dans cette finale ! Le demi de mêlée du RCT Baptiste Serin est sorti touché juste avant la pause en se plaignant et en grimaçant. Il a quitté la pelouse à l'aide de membre du staff et de Facundo Isa pour compenser son seul appui en regardant sa jambe. On a ensuite vu le demi de mêlée se déplacer à l'aide de béquilles. Pour le remplacer, c'est l'autre numéro 9 du groupe Benoît Paillaugue qui a fait son entrée dès le deuxième acte. Pendant la deuxième période, il a notamment montré de quoi rassurer ses supporters en serrant le poing de joie et le sourire aux lèvres sur une belle action varoise. Baptiste Serin a été l'élément principal de cette première mi-temps côté toulonnais. Il s'est montré ultra-décisif et a permis à Toulon de prendre une confortable avance. Auteur de deux essais, il a aussi offert une passe laser décisive pour Sergio Parisse.

Biggar et Paia'aua également sortis prématurément

Les blessures ne se sont pas arrêtées là, elles ont même commencé avant. Dan Biggar, l'ouvreur du RCT, a été remplacé par Ihaia West dès la 4ème minute. Le Gallois est sorti du terrain pour un protocole commotion après un choc avec un joueur écossais. Il n'est pas revenu pour poursuivre la rencontre. Même sort pour Duncan Paia'aua qui, après une percussion sur Tuipulotu, a subi un choc à la tête. Gabin Villière a aussi dû quitter cette finale, blessé.