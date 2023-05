Quiz. Champions Cup : êtes-vous incollable avant la finale Leinster - La Rochelle ?

Ce samedi aura lieu la finale de Champions Cup opposant La Rochelle et le Leinster sur la pelouse de Dublin. Pour l'occasion, testez vos connaissances à l'aube de ce choc !

Les Rochelais vont-ils conserver leur titre ? Samedi, Leinstermen et Maritimes se retrouveront à l'Aviva Stadium pour la finale de la Champions Cup et la revanche de l'année dernière à Marseille. Les deux équipes dominent depuis deux saisons la plus grande compétition et c'est donc logiquement qu'elles se retrouveront à Dublin.

Pour en arriver là, les joueurs de Leo Cullen ont éliminé l'Ulster, Leicester et le Stade toulousain. Les coéquipiers de Grégory Alldritt ont pris le dessus sur Gloucester, les Saracens et Exeter. Si les Irlandais semblent promis à cette 5e étoile, les Rochelais ont les armes pour s'imposer malgré l'ambiance hostile de l'Aviva. À cette occasion, le quiz de la semaine est consacré à la Champions Cup. Réussirez-vous à trouver toutes les réponses ?