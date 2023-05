Le manager rochelais parle de la stratégie probablement choisie par le Leinster, de son état d'esprit avant cette nouvelle finale de Champions Cup, de l'état de ses troupes et donne les clés de l'affrontement qui attend ses troupes, ce samedi, à l'Aviva Stadium de Dublin.

L’an dernier, après la victoire finale, vous aviez déclaré que la différence s’était produite sur le fait que vous étiez allé chercher des essais avec des pénaltouches quand le Leinster avait souvent opté pour les trois points. Est-ce que vous vous attendez à ce que les Irlandais revoient leur stratégie ?

Ouais, je pense que ça peut influer sur leur stratégie. Contre Toulouse, ils ont marqué trois points, puis six et, après, ils ont inscrit des essais, encore et encore. Mais je pense que les Toulousains ont donné l’opportunité au Leinster de bien jouer : ils ont changé le meilleur joueur du monde de poste et après, ce n’était plus le même match. On ne va pas faire ça, on va garder Tawera Kerr-Barlow, sauf s’il est blessé évidemment. Mais je pense que le Leinster va aller plus en touche, oui.

Vous avez pu préparer cette finale avec une rotation d'effectif le week-end passé...

Le week-end dernier, il y avait douze internationaux du Leinster dans les tribunes pour le match face au Munster. Le Munster a gagné mais ce n’était pas face à la plus forte équipe du Leinster. C’était comme pour nous à Montpellier. Ce sera une équipe complètement différente.

Le fait de retrouver votre ancien rival en tant que joueur amène-t-il un supplément d'émotions ?

Je ne suis pas trop intéressé par l’adversaire même si je le respecte. Je suis concentré sur mon équipe, sur notre chemin et ce que l’on va faire samedi. Avec le staff, on a bien bossé. Là, je suis fatigué, j’ai besoin de retrouver de l’énergie. Le plan est organisé, il est clair. Il faut voir si l’on arrive à le mettre en place dans une ambiance hostile. J’ai des joueurs hypermotivés, qui ont très faim. On sait que ça va être très dur mais c’est possible. Il sera crucial de gérer le stress dans une enceinte où il y aura beaucoup d’adversité. Ce sera un grand test.

Au niveau du groupe, vous êtes cette fois épargné par les pépins physiques... Avez-vous votre XV de départ en tête avec autant d'options à votre disposition ?

Il y a toujours une ou deux hésitations. Ce qui est fantastique effectivement, c’est qu’il n’y a que Matthias Haddad qui est blessé, tous les autres sont disponibles.

Jonathan Danty, de retour de blessure, vous a-t-il rassuré sur sa forme à Montpellier ?

Est-ce que Jo fait partie des hésitations ? J’étais content avec les choses que j’ai vues samedi. Après, s’il commence ou s’il finit, c’est là qu’est l’hésitation.

Après la partie, Philippe Saint-André disait que vous aviez trouvé la clé pour contrer le Leinster...

On parle tout le temps d’étouffer ou d’arrêter le Leinster. Mais arrêter La Rochelle, c'est un sujet aussi. Cette perception est importante aussi. Notre dernière défaite (en Champions Cup) remonte à presque deux ans. C’est important d’arriver là-bas et que ce soit du 50-50 pour le gain du match.

Votre équipe est-elle plus armée que l'année dernière, du fait qu'elle ait déjà été au bout de l'aventure ?

Il y a une différence. Ce serait mentir que de dire autre chose. Mais on n’a pas non plus une très grande expérience. On est en train, je l’espère, de créer un super club mais on en est encore loin. Le fait d’avoir connu cette sensation te donne envie d’y regoûter très vite. Tous les clubs en Europe voudraient en être là, on a de la chance et on ne veut pas gâcher cette opportunité : on sait que l’adversaire, le stade, l’ambiance ne seront pas favorables mais « let’s go ». En tout cas, les joueurs sont meilleurs, le groupe est meilleur.