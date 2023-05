Excellent la semaine dernière face à Agen, le troisième ligne, arrivé en cours de saison au Stade montois, apporte une réelle plus-value à l’effectif jaune et noir depuis plusieurs mois et, en cette fin de championnat, le Fidjien fait partie des hommes en forme dans les Landes.

Stade André-et-Guy-Boniface, vendredi dernier. Alors que Mont-de-Marsan se dirigeait vers une victoire face au SUA et que le chronomètre affichait la 78e minute, Veresa Ramototabua est resté au sol et, un instant, les supporters du club jaune et noir ont eu peur qu’un des hommes en forme de ce barrage soit absent pour la prochaine échéance. Qu’ils soient rassurés. Victime simplement d’un coup à la cheville, le flanker devrait, sauf retournement de situation, fouler la pelouse du stade des Alpes samedi et apporter toute sa puissance au Stade montois.

Il est arrivé en France au Stade français

Méconnu du grand public, Veresa Ramototabua a débarqué au centre de formation du Stade français en 2019. Chez les Soldats roses, le fidjien a plus évolué avec les espoirs qu’avec l’équipe première (trois matchs, une titularisation). C’est finalement dans les Landes, où il a été prêté en novembre, qu’il a pu vite engranger du temps de jeu et faire valoir ses qualités.

“Nous étions à la recherche d’un 7-8, car nous manquions de puissance, raconte Julien Tastet, l’entraîneur des avants du Stade montois. Nous voulions un JIFF, il n’y en avait pas trop sur le marché et un agent nous l’a proposé. Nous ne le connaissions pas trop. J’ai regardé sa mi-temps face à Bègles et deux matchs avec les espoirs, et j’ai trouvé qu’il y avait des choses très intéressantes. J’ai aussi appelé Laurent Sempéré, qui m’en a parlé plus qu’en bien. Nous n’avons donc pas hésité à le faire venir.” S’il a débarqué dans les Landes blessé au mollet, Ramototabua a fait sa première, un mois après son arrivée, à la Rabine. “Il avait déjà crevé l’écran sur ce match-là, se souvient Tastet. Ça a validé notre choix.”

Au Stade montois en même temps que Rasaku

C’est le 9 novembre, sur son compte Twitter, que le Stade montois a officialisé l’arrivée du colosse. Sur la photo postée par le club landais, Ramototabua posait aux côtés de l’ailier Kaminieli Rasaku, prêté par l’Aviron bayonnais. Les deux se connaissent, puisqu’ils n’ont qu’un an d’écart et ils ont notamment joué ensemble, avec l’équipe des Fidji U20. “Les deux sont très amis, poursuit Tastet. De plus, nous avons la chance d’avoir pas mal de Fidjiens à Mont-de-Marsan, donc Veresa s’est très vite intégré.”

Chez les jaune et noir, le flanker a rapidement connu une période faste, puisqu’il a commencé son aventure landaise par cinq victoires. “Veresa et Kaminieli sont arrivés à un moment où nous étions un peu moins bons. À partir du moment où ils sont arrivés, nous avons enchaîné sept victoires d’affilée. Ça nous a permis de retrouver le haut du classement. Leur arrivée a été hyper positive.”

Tastet : “J’ai rarement vu un joueur qui met cette intensité-là”

Ancien trois-quarts centre (il a disputé le mondial U20 en 2019 à ce poste), c’est dans le huit de devant que Ramototabua enchaîne les matchs depuis qu’il est en France. “Cette polyvalence peut nous permettre, des fois, de faire des 6-2, mais il s’épanouit pleinement en troisième ligne, note Tastet. Il en maîtrise tous les contours et c’est là où il nous apporte le plus.” Au Stade montois, il a disputé 13 matchs (9 titularisations) et a alterné entre l’aile et le centre de la troisième ligne.

“Veresa met beaucoup d’intensité dans tout ce qu’il fait. J’ai rarement vu un joueur qui met cette intensité-là. Il va très vite. Tous les duels et toutes les collisions sont plutôt en sa faveur, grâce à la vitesse qu’il a et la puissance qu’il dégage. Il met de l’intensité en défense, nous apporte quelque chose qu’on n’avait pas et nous permet d’être dans l’avancée. Il est très actif sur le terrain et on est très content de lui”, affirme le technicien. “C’est un phénomène, ajoute Yann Brethous. Il donne de sa personne sans réserve. C’est un impact player. Quand tu as un joueur comme ça à côté, c’est rassurant. Malgré son jeune âge, il commence à faire peur.”

Engagé avec le Stade montois jusqu’en 2025

Ramototabua possède, aussi, une capacité impressionnante à répéter les tâches et reste souvent longtemps sur le terrain lorsqu’il attaque une rencontre comme titulaire. Les progrès à faire ? Ils se situent dans la “compréhension du système sur l’aspect collectif” pour Julien Tastet, qui poursuit ainsi : “Des fois, il n’est pas là où il faudrait qu’il soit, dans la répartition et dans la redistribution. Mais il compense par son activité, son agressivité et l’intensité qu’il met. Ensuite, il a parfois encore tendance à avoir des duels hauts. Il veut tellement faire mal à l’adversaire qu’il va être très frontal et il va oublier d’attaquer les espaces. Il pourrait être encore plus efficace s’il attaquait plutôt les espaces que l’homme. Mais c’est un jeune joueur, il a une marge de progression assez importante.”

En effet, l’ancien parisien ne fêtera que ses 23 ans le mois prochain et en le prolongeant jusqu’en 2025, le Stade montois a réalisé un très joli coup. “Patrick Milhet lui a vite fait une proposition. Si on ne l’avait pas faite de suite, je pense que des clubs de Top 14, au vu de ses prestations actuelles, l’auraient contacté, glisse Tastet. C’est très bien qu’il prolonge. Après, on sait que d’ici un an, même s’il est sous contrat, des clubs se positionneront sur lui, mais c’est très bien de pouvoir avoir de la continuité avec lui.” Un avenir qui pourrait s’écrire en Top 14, si les Montois parviennent à bien négocier les deux prochains matchs.