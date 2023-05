Si les phases finales de Pro D2 se poursuivent avec les demi-finales ce week-end, la fin de la phase régulière est l'occasion de se pencher sur les joueurs qui ont brillé pendant cette saison 2022-2023.

Tout au long de la saison, les correspondants de Midi Olympique rapportent les actualités des équipes et des matchs de Pro D2. La phase régulière étant arrivée à son terme, un premier bilan peut être fait sur les joueurs qui ont porté leur équipe, permis de changer le sort des rencontres ou encore réalisé des exploits personnels. Voici l'équipe type réalisée en fonction des étoiles du Midi Olympique.

15. Joe Jonas (Biarritz)

Comment un tel joueur peut-il évoluer en Pro D2 ? C'est la question qu'on s'est posée à chaque fois que Joe Jonas s'est saisi du ballon cette saison. Les capacités d'accélération et de changement d'appuis du jeune joueur originaire d'Afrique du Sud (22 ans seulement...) sont déroutantes et ont fait chavirer les défenseurs les plus sûrs. Ça n'est pas une surprise si Joe Jonas a pris part à 26 matchs sur 30 possibles.

14. Christian Ambadiang (Nevers)

Il était tout simplement impossible à arrêter en fin de saison. Auteur d'un essai lors du barrage perdu par Nevers face à Vannes, Christian Ambadiang s'était distingué une semaine auparavant avec un quadruplé face à Montauban. Au final, il a terminé la saison avec 14 essais à son compteur. Ailier moderne par excellence, le Neversois est doté d'un physique impressionnant, qui en aura fait craquer plus d'un à l'impact. L'aile droite de l'Uson est bien gardée.

13. Kolinio Ramoka (Agen)

Cela fait deux saisons que les supporters agenais ont le plaisir de voir évoluer Kolinio Ramoka. Celui qui évoluait encore en Nationale il y a deux saisons est indéboulonnable dans le quinze de dépat lot-et-garonnais. Lors de cet exercice 2022/2023, il a disputé 25 matchs avec le SUA dont 23 dans la peau d'un titulaire. Surprise il y a un an, le Fidjien est désormais une référence du poste en deuxième division, et c'est Agen qui en profite.

Kolinio Ramoka est indiscutable du côté du SUA depuis deux saisons. Icon Sport

12. Auguste Cadot (Biarritz)

Le centre biarrot est une des révélations de la saison. Apparu à une seule reprise en Top 14 la saison dernière, il s'est installé dans le quinze de départ du BO avec une aisance déconcertante. 22 titularisations et 5 essais pour Cadot qui devrait rejoindre Montpellier lors de l'intersaison.

11. Bastien Guillemin (Montauban)

Si le recrutement de l'US Montalbanaise a été salué en début de saison, à la fin du bal, c'est l'ancien Castrais qui a le plus marqué. Littéralement, puisqu'il a inscrit onze essais : un total considérable. Et de manière générale, ses qualités offensives furent appréciées alors que le rendement des trois-quarts de Sapiac n'a pas toujours été celui escompté.

10. Jérôme Bosviel (Montauban)

Le demi d'ouverture chouchou de la cuvette de Sapiac aura été au coeur du renouveau montalbanais en fin de saison. Plusieurs exploits ont débloqué des situations bien délicates. Sa vision du jeu et surtout sa précision face aux perches malgré le vent qui souffle sur la cité d'Ingres ont des atouts majeurs.

Jérôme Bosviel est devenu le meilleur réalisateur de l'histoire de la Pro D2 cette année. Icon Sport

9. Samuel Marques (Carcassonne)

De la même manière que l'ouvreur/arrière de Montauban, mais avec moins de réussite, le demi de mêlée international portugais fut un acteur majeur à un poste clé pour l'USC, engagée dans la course au maintien. Cette année encore il a porté son équipe. Sa pénalité pleine de sang-froid lors de l'avant-dernière journée dans le Tarn-et-Garonne justement a permis de faire espérer toute l'Aude jusqu'à l'ultime journée.

7. Francisco Gorrissen (Vannes)

Le troisième ligne aile argentin a mené de façon exemplaire le pack vannetais tout au long de la saison. L'international (28 ans, 21 sélections) a même été nommé capitaine pour sa capacité à prendre la parole. Surtout, c'est sur le terrain qu'il montre la voie, avec une omniprésence en touche, en attaque et dans le combat.

8. Rory Grice (Oyonnax)

Au beau milieu d'un pack oyonnaxien qui a totu écrasé sur son passage, Rory Grice fait preuve d'une régularité remarquable. À 33 ans, l'Australien est indiscutable avec le numéro huit vissé sur le dos. Favori pour une montée en Top 14, Oyonnax pourra compter sur son troisième ligne durant la phase finale. Et cela commence par la demi-finale face à Vannes ce samedi.

6. Kévin Lebreton (Oyonnax)

Grice porte les ballons, et lui les gratte. Certains huit de devant doivent encore faire des cauchemars de Kévin Lebreton, qui aura pourri des dizaines et des dizaines de rucks durant la phase régulière. Mais n'allez pas croire que le talent de l'ancien Aurillacois s'arrête là. Il est également un exceptionnel joueur de ballon.

5. Tanginoa Halaifonua (Grenoble)

Si Grenoble est en demi-finale du Pro D2, c'est en grande partie grâce à ce monsieur. Le Tonguien a changé de dimension cette année avec le maillot du FCG, devant un cadre en quelques semaines de la formation iséroise. Dur sur l'homme et plus mobile que le moyenne, il est sans grande surprise dans ce quinze de l'année. Son évolution est telle qu'il découvrira le Top 14 la saison prochaine sous les couleurs du Stade français.

Tanginoa Halaifonua a marché sur l'eau cette saison. Icon Sport

4. Nicolas Garrault (Mont-de-Marsan)

Il fait partie de ceux dont on ne parle jamais du côté du Stade montois, mais il est toujours là. Véritable patron du huit de devant landais, Nicolas Garrault est un des meilleurs joueurs de la deuxième division depuis plusieurs saisons. C'est donc loin d'être une surprise de le voir dans cette équipe d'étoilés.

3. Luke Tagi (Aix-en-Provence)

Il avait déjà épaté son monde la saison dernière, avec une saison très réussie conclue par deux feuilles de match avec les Fidji lors de la Pacific Nations Cup. Mais il a remis ça avec Provence rugby. Luke Tagi fut l'avant le plus fiable de la saison aixoise, avec quatre essais inscrits (pas rien pour un pilier droit) et une très bonne aptitude dans les duels, permise par son gabarit XXL (1,87m, 130kg). Une belle façon de rebondir après l'épisode Stade français.

2. Clément Estériola (Béziers)

L'explosif talonneur n'a pas seulement marqué des essais, notamment en sortie de ballons portés (8 essais en 22 matchs). Il aura aussi apporté tout son dynamisme, gagnant les duels sans avoir besoin de beaucoup d'espace.

1. Tommy Raynaud (Oyonnax)

L'Audois d'origine démontre toute la palette du pilier moderne : ultra dynamique, il est aussi présent dans les phases de collision. C'est effectivement un défenseur de très grande qualité qui va parfaitement avec le style très pressant d'Oyonnax.