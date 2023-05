Comme souvent depuis son arrivée dans les Landes, le troisième ligne fidjien Veresa Ramototabua a éclaboussé de son talent le barrage face au SUA. Il est le facteur puissance du pack montois.

On attendait beaucoup de ce duel de flankers entre Veresa Ramototabua et Arnaud Duputs. Si le second a été le meilleur agenais - malgré son carton jaune - le premier cité a été le joueur le plus en vue du match. Impressionnant une semaine plus tôt face à Rouen, face à qui il avait gratté six ballons au sol, le Fidjien a remis cela contre Agen.

Dès l’entame de match, le troisième ligne a impacté la rencontre. Notamment grâce à ses plaquages dévastateurs sur Martin Devergie ou encore Kolinio Ramoka. Soit les gros porteurs de ballon agenais. Un ascendant physique qui a inévitablement mis le Stade montois dans de bonnes dispositions malgré le bon début lot-et-garonnais. Et effectivement, force est de constater que la formation jaune et noire n’est pas la même avec et sans son facteur X.

Au four et au moulin

Car à vrai dire, le reste de la rencontre appartient au jeune joueur transfuge du Stade français en début de saison. Il a régné sur le derby. Dans les rucks, Ramototabua est parvenu à ralentir tous les ballons agenais. Compliquant terriblement le travail de Sonatane Takulua puis de Théo Idjellidiane. En défense, le Fidjien a distribué les timbres. Notamment en chassant durant toute la partie Ramoka. Anéantissant, au passage, de nombreuses situations pour les partenaires d’Elton Jantjies. En fin de partie, c’est bien lui qui a poursuivi son abattage féroce en venant couper les lignes de passes sur les extérieurs.

En attaque, car c’est là qu’il est le plus impressionnant, Ramototabua a multiplié les charges. Avançant constamment à l’impact. Notamment lors de son repositionnement en numéro 8. Lors des différentes mêlées en mauvaise position, après l’heure de jeu, l’atout puissance du pack montois a insufflé un second souffle à ses coéquipiers. Bluffant. Ce sont notamment ses charges qui ont permis de mettre de la continuité dans le jeu des gars de Patrick Milhet.

Une alerte en fin de rencontre

S’il n’a pas marqué face au SUA, le flanker, positionné au centre lors du carton jaune d’Innocente, a fait très mal à son adversaire du soir. Sa présence face à Grenoble est ainsi fortement espérée. Certaine ? Pas forcément. Sur l’une des dernières actions, l’ancien parisien s’est tordu la cheville dans les vingt-deux mètres agenais. Hurlant de douleur, il est sorti malgré son envie de poursuivre le match.

Les examens, en début de semaine prochaine, seront à suivre pour savoir si oui ou non, Veresa Ramototabua pourra postuler dans l’Isère. Tout Mont-de-Marsan retient son souffle. Mais tout Mont-de-Marsan a exulté, vendredi soir, devant la prestation plus que remarquée de son nouveau chouchou.