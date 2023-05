À André-et-Guy-Boniface, ce vendredi 12 mai, le Stade Montois, sous la pluie, a pris le meilleur sur Agen (37-24). Les Landais ont mieux maîtrisé les conditions climatiques grâce à une bonne partition de la charnière Loustalot - Du Plessis. Samedi prochain, ils se rendront à Grenoble pour une place en finale du championnat.

Battus deux fois en phase régulière, les Montois ont mis à mal le dicton. Dans des conditions dantesques, face à la pluie et au vent, la bande à Milhet n'a pas laissé la moindre chance à Agen (37-24), dans son antre d'André-et-Guy-Boniface, grâce notamment à une fin de première période parfaite.

Mont-de-Marsan se qualifie pour les demi-finales de Pro D2 après sa victoire maîtrisée face à Agen malgré une fin de match folle !



Le résumé > https://t.co/4yy5TdiI83 pic.twitter.com/FETh8ECnHH — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 12, 2023

Et qui aurait pu prédire cette fin heureuse ? Dans le premier quart d'heure, pris par l'enjeu, les partenaires de Loustalot ont été mis à mal dans l'occupation du terrain et en mêlée fermée. Symbole de ces difficultés, Innocente, coupable de trois fautes, a été averti rapidement par l'arbitre de cette partie. Malgré un premier échec, à longue distance, Jantjies a vite réglé la mire (0-3, 12e).

Agen a payé son indiscipline en cinq minutes

En infériorité numérique, les Montois ont montré leur meilleur visage. Les locaux ont serré les rangs notamment sur les mauls portés. Justement, après cette phase de jeu, à la suite d'un bel effort de Gonzalez, Curie, entré sur la pelouse pour jouer une mêlée et suppléer Innocente, a libéré le stade (7-3, 20e). Sur une nouvelle séquence entre avants, Laousse Azpiazu a récompensé le travail de ses équipiers (10-3, 36e). Agacé par l'indiscipline chronique des Agenais (5 pénalités en première période, mais beaucoup à proximité de la ligne d'en-but), Nuchy a expulsé temporairement Duputs (38e). Sur la pénaltouche, Laousse Azpiazu a vu la lumière. En position d'ouvreur, l'arrière a entrepris un changement de sens pour trouver Rasaku. En bout d'aile, le Fidjien a résisté à un premier défenseur avant de buter sur Joseph et de lâcher le ballon. À la vidéo, M.Nuchy a estimé que l'Agenais a réalisé un plaquage haut empêchant un deuxième essai. Il a rétabli l'ordre, et averti l'ailier d'Agen (17-3, 39e).

En double supériorité numérique, les Montois ont forcé une nouvelle fois le verrou avant de rentrer aux vestiaires. Devergie a échappé un ballon tapé en l'air par Loustalot. Sur le ballon de récupération, Du Plessis s'est engouffré dans un espace avant de servir Even. Le centre a profité de ses soutiens pour naviguer dans la défense et jouer sa carte individuelle pour filer dans l'en-but (24-3, 40e+2). En cinq minutes, ce barrage de ProD2 a basculé. À la pause, Erbani a résumé à la perfection ce premier acte : "On a fait des petites erreurs. C'est un match de phase finale... Mais, on est trop indisciplinés."

Une fin de rencontre complètement folle

Dès les premiers contacts du deuxième acte, on a vu une agressivité supérieure chez les visiteurs. Tout juste revenus à 15 contre 15, les hommes de Goutta ont réagi d'une superbe manière. Sur une passe au pied de Jantjies, Tolot a ménagé le suspense (24-10, 50e). Pour mettre fin à un début de panique, les Montois ont pu compter sur leurs maîtres à jouer. À 30 mètres, en face des poteaux, Du Plessis a placé un drop (27-10, 58e). Trois minutes plus tard, Laousse Azpiazu a passé une pénalité longue distance (30-10, 61e). Malgré une nette domination en mêlée, dont Alves a fait les frais avec un nouveau carton jaune (74e), le SUA n'a pas été en mesure de s'offrir un huitième succès en dehors d'Armandie. Malgré une fin de match dingue où Buttin (30-17, 78e) et Idjellidaine (30-24, 79e) ont donné un dernier ballon de la gagne.

En vicieux, Rasaku a réalisé une interception gagnante (37-24, 80e). Auprès du diffuseur, Farré s'est confié après cette élimination : "On est déçus. C'est un match qui nous servira pour les prochaines années. On sort de deux années éprouvantes. C'est beaucoup mieux depuis la venue de Bernard Goutta. On a un goût amer mais l'objectif phase finale a été atteint. On reviendra plus fort." Du côté de Rémi Talès, on avait forcément plus le sourire avant d'aller à Grenoble, samedi prochain. "C'était un gros match. On a perdu deux fois contre eux, puis il y a eu la pluie. On a été en dedans en première période. On a puni cette équipe quand elle était à 13. On s'est fait peur en fin de match. On a souffert en mêlée... Mais, on est là, pour les demi-finales ! Les joueurs méritent de vivre ça. Les phases finales, c'est magique. L'année dernière, on était favoris. Ce club n'en a pas l'habitude. On a eu une saison en dents de scie. Mais, on a un bon état d'esprit à l'image de cette fin de match où l'on a bien défendu. Pour Grenoble, ils ont 15 jours de repos. Ils sont favoris."