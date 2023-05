Face à la presse, le manager varois a évoqué la préparation de cette finale, le défi qui attend ses joueurs, et ce que pourrait changer ce trophée européen dans l’opération reconstruction du RCT. Les Toulonnais affronteront Glasgow ce vendredi 19 mai à 21 heures.

Comment vous sentez-vous dans cette semaine qui ne ressemble à aucune autre ?

Je me sens excité. Ce sont les meilleures semaines de l’année. On se prépare toute l'année pour ce type de match. La phase finale, ça veut dire plaisir, euphorie, enthousiasme, pression. C’est du bon stress. On veut partager ça avec les mecs qui font partie de cette histoire. Elle est belle cette année. Il y a eu beaucoup de choses avec des départs et des arrivées. C’est bon de se retrouver de nouveau pour le dernier round. (…) On sent l’excitation, mais il ne faut pas que ça déborde. On doit maîtriser ça tout au long de la semaine pour être précis dans l’engagement.



Vous avez décidé de vous rendre de manière anticipée à Dublin. Pourquoi ?

On ne va pas tuer le temps, mais on va profiter du temps. Tous ensemble. On va passer du sérieux et de la concentration à beaucoup de déconnades, de plaisir et de jeux. On va vivre des moments sympas entre nous. On se devra de passer de l’un à l’autre pour monter progressivement vers le match. Il y aura des moments dans la journée où l’on évoquera des spécificités de ce rendez-vous, puis on partira sur autre chose pour déconner. On va jouer de ça sur les derniers jours.



Dans la préparation, vous avez placé l’accent sur une phrase : "on y va pour arracher la coupe." Pourquoi avez-vous utilisé le terme "arracher" ?

Un titre, ça coûte cher. Ça demande des efforts et des sacrifices. Il y a aussi de la résilience. Tous ces éléments font que ça va au-delà de n’importe quel match. C’est vrai, on doit s’arracher. On doit se battre pour obtenir. On connaît la qualité de cette équipe de Glasgow. Ils ont du caractère. C’est leur mode de vie. C’est la réalité.



Voir Toulon gagner à l’Aviva Stadium, dix ans après la HCup, et une saison après votre échec en finale de cette même compétition, ça serait un beau symbole. Allez-vous vous servir de ces leviers en avant-match ?

Ce n’est pas un levier. C’est une autre histoire. On est cette année. C’est une autre histoire avec le groupe, le staff et les joueurs. C’est un autre endroit. Il n’y a rien de comparable. Il faudra aller chercher loin pour penser au passé. On s’en fout, ce qui importe, c’est ce qu’il y a devant nous. Pour l’Aviva, c’est symbolique pour les gens. Mais, c’est une autre histoire pour nous et les joueurs. Dix ans sont passés. J’imagine que pour certains, qui l’ont vécu, les souvenirs sont là. Ce sont des souvenirs positifs.



Quel visage attendez-vous de votre équipe ce vendredi soir ?

Il faut qu’il y ait tout. Une finale, il faut tout montrer. Ça part de l’engagement, aux fondamentaux, jusqu’à l’adaptation et la sérénité que l'on doit dégager. On doit être affamé. Ce n’est pas cette semaine que l’on invente quelque chose. Tout le monde doit être connecté, les voyants allumés, pour faire une grosse performance. On doit se dépasser.



Glasgow Warriors est une équipe réputée pour son jeu aéré. Pouvez-vous nous présenter cette équipe ?

Au-delà des trois-quarts, c’est une équipe tournée vers un rugby positif. C’est un rugby qui transpire la culture de l’Écosse. Il y a beaucoup de fierté et d’engagement. Les avants comme les trois-quarts se rendent disponibles pour entreprendre. Leur coach est tourné vers cette philosophie. Il n’y a pas besoin de vous présenter les joueurs. Ils sont tous internationaux. Il y aura beaucoup de rythme et des prises d’initiative au niveau de la ligne des trois-quarts. Ce n’est pas uniquement basé sur la qualité individuelle, mais au niveau de la philosophie. Les joueurs sont bien répartis, et ils sont en mouvement pour perturber la ligne défensive.



Quelle place aurait ce titre dans la progression du club ?

C’est une très belle compétition. Quand tu joues le Challenge, ça veut dire que tu n’es pas qualifié pour la Champions Cup... certes ! Mais par contre, si tu es en finale du Challenge, cela veut aussi dire que tu as respecté toutes les étapes. On a respecté la compétition et on a fait ce qu’il fallait sur tous les matchs pour se mettre dans cette position. On a respecté ça avec l’ensemble du groupe. Maintenant, on doit gagner la prochaine étape. Mais, ce ne sera pas une finalité.



On vous écoute…

Gagner le Challenge serait un point de passage. C’est une étape. On se payerait, c’est bien ! Mais, il faut que ça soit un point de passage pour qu’il y ait encore quelque chose derrière. Il y aura de la continuité l’année prochaine.



Vos joueurs sont-ils aussi impliqués dans le fait de vous faire partir sur un trophée, vous et les autres joueurs qui quitteront le club ?

Oui c’est important, car on doit partager quelque chose de fort. Il y a plusieurs choses qui jouent dans ces moments notamment dans l’intensité et les choses qu'on pourrait avoir après. D’abord, il faut penser à ce que l’on peut maîtriser sur le match. Évidemment, quand tu es capable de gagner les titres, que tu fais bien les choses, ça veut dire que dans deux, dix ou ans quinze ans, tu vas encore évoquer ça. Tu vas évoquer ça quand tu vas te croiser. C’est un moyen de garder le lien et de le faire perdurer dans l’avenir au niveau des relations.



D’un point de vue personnel, est-ce que ce moment est particulier alors que vous entamez votre dernière ligne droite de votre aventure toulonnaise ?

Je ne me focalise pas là-dessus. Je suis focalisé sur le match et notre performance. Je savoure chaque instant de cette semaine. Mais pas dans le sens que vous évoquez, je veux juste vivre intensément ce moment. Je fais attention aux choses que l’on peut améliorer ou modifier. Je veux qu’on exacerbe ce que l’on fait bien. Je veux qu’on se prépare pour qu’on soit dans l’optimum vendredi.



Après le revers du Racing 92, et la possibilité de quitter le top 8 qualificatif pour la Champions Cup, la pression est-elle plus importante à l’orée de cette finale ?

Non, on ne parle pas de ça. On évoquera le Top 14 après la finale. On va faire les comptes après et ce qu’il faudra faire. Pour l’instant, on est focus sur la finalité : remporter le titre. Maintenant, on pense au processus pour y arriver.