Ce vendredi, Toulon affronte Glasgow en finale de Challenge Cup. Si les Toulonnais, finalistes sortants, semblent être les favoris de cette confrontation, ils devront se méfier d'une équipe écossaise qui regorge de talents et qui pourrait faire douter le RCT.

Rien de mieux qu'une statistique éloquente pour définir quelle équipe se présente devant Toulon, ce vendredi, lors de la finale de Challenge Cup. Les Glasgow Warriors, avant leur défaite il y a dix jours face au Munster en quart de finale de l'URC, restaient sur 17 victoires lors de leurs 20 derniers matchs toutes compétitions confondues. Et dans les trois matchs que les Écossais n'ont pas gagné, nous comptons un match nul concédé face à Bath en janvier. Le chiffre a de quoi faire peur au RCT et, en effet, Glasgow est quelque peu terrifiant. Pour dire vrai, c'est depuis l'arrivée de Franco Smith, ancien sélectionneur de l'Italie arrivé l'été dernier, que les Warriors ont changé de visage.

Franco Smith, le guide

Le Sud-Africain, reconnu pour ses grandes qualités de manager, a su donner une chance à l'ensemble des joueurs de son groupe et a réussi à trouver une certaine harmonie au sein de l'équipe. Tous concernés, les joueurs avancent dans le même sens et ont donné une véritable ligne directrice à leur saison. Injouables, notamment grâce à un style de jeu très dense et physique, les Glaswégiens ont réussi quelques coups mémorables comme ce succès sur la pelouse du Munster en mars ou cette qualification en quart de finale de l'United Rugby Championship en fin de saison. Une épopée en championnat stoppée par ces mêmes Munstermen au final.

Franco Smith a changé le visage des Warriors PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

Mais il reste encore aux hommes de Smith cette finale de Challenge Cup, la première de leur histoire. Et comme tout au long de cette saison glorieuse, Glasgow va s'appuyer sur ses forces vives, à savoir ses internationaux écossais. Ils pourraient être douze joueurs du XV du Chardon titulaires ce vendredi soir, sur la pelouse de l'Aviva Stadium de Dublin. Au sein du redoutable pack des Warriors, nous pourrions retrouver les inépuisables frères Fagerson, Jamie Bhatti, Scott Cummings, Rory Darge ou encore Jack Dempsey. Seul Johnny Matthews, actuellement en très grande forme, pourrait être titulaire alors même qu'il n'est pas international.

L'inconnue du 10

Derrière aussi, les arguments sont nombreux, avec Ollie Smith, Sione Tuipulotu, Huw Jones et le capitaine Kyle Steyn. Mais heureusement pour Toulon, cette équipe de Glasgow qui a su trouver ses marques collectivement est face à une énorme inconnue avant le match de ce vendredi. L'ouvreur habituel Tom Jordan a été expulsé face au Munster et sera suspendu. Plusieurs possibilités sont alors étudiées par Franco Smith. La plus probable serait la titularisation de l'Argentin Domingo Miotti, considéré comme la doublure de Jordan. L'ancien de la Western Force semble avoir pris une belle longueur d'avance sur l'éternel Duncan Weir dans la hiérarchie des ouvreurs chez les Warriors, même si l'expérience de ce dernier pourrait être utile dans une finale.

Les Glasgow Warriors de Matt Fagerson affronteront Toulon en finale de Challenge Cup PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

Quoi qu'il en soit, cette confrontation ne sera pas une partie de plaisir pour les Toulonnais, qui souhaitent se racheter de leur parcours en Top 14 cette année. Favori malgré tout, le RCT aura sûrement en tête le duel perdu l'an dernier contre Lyon, tandis que Glasgow découvrira l'atmosphère d'une finale. Les Rouge et Noir partent avec une longueur d'avance, mais méfiance.

Le XV de départ probable de Glasgow : 15. O.Smith ; 14. Cancelliere, 13. Tuipulotu, 12. McDowall, 11. Steyn (cap.) ; 10. Miotti, 9. Horne ; 7. Darge, 8. Dempsey, 6. M.Fagerson ; 5. Gray, 4. Cummings ; 3. Z.Fagerson, 2. Matthews, 1. Bhatti.

Remplaçants : 16. Turner, 17. McBeth, 18. Berghan, 19 Du Preez, 20. Bean, 21. Vailanu, 22. Price, 23. H.Jones.