Selon nos informations, le staff varois a dévoilé très tôt les noms des 23 joueurs présents sur la feuille de match, ce vendredi soir, pour affronter Glasgow Warriors, en finale de la Challenge Cup. Parmi les bonnes nouvelles, Gabin Villière est programmé, sauf événement de dernières minutes, parmi le XV de départ.

Sous le soleil du Var, et dans leur jardin de Mayol, les Toulonnais ont réalisé leur dernier entraînement à la maison avant de découvrir la grisaille de Dublin. "En mission", comme nous l’a avoué un membre de l’effectif, les Varois ont pris un avion, ce mardi à 13h30, vers la capitale irlandaise avec un seul objectif : "arracher" un trophée. L’expression, lancée par Pierre Mignoni à la suite du succès en demi-finale face au Benetton Trévise (23-0), s’est diffusée dans le groupe. Pour atteindre cet objectif, Pierre Mignoni et Franck Azéma ont, dès lundi, annoncé leur choix auprès du groupe.



Victime d'un virus et d'une inflammation à une cheville, Gabin Villière sera du rendez-vous.

Absent depuis le 30 avril dernier et la demi-finale face au Benetton, l’international français s’est remis de ses contrariétés. D’après nos indiscrétions, et sauf péripéties imprévues dans la semaine, il sera titulaire sur l’aile et formera un triangle arrière explosif avec Kolbe et Wainiqolo. Au-delà de Toulon, c’est également un bon signal pour le XV de France et Fabien Galthié à l’orée de la prochaine liste pour la coupe du Monde. Pour rappel, l’ex-Rouennais accumule seulement 222 minutes jouées cette saison, et trois petites apparitions.

Isa va serrer les dents pour prendre place sur le banc

Lors d’une action anodine également face à l’équipe transalpine, Waisea a fait craindre le pire au staff médical. Touché à l’épaule, à la réception d’un saut pour tenter de marquer un énième essai, le centre a bien cru qu’il allait manquer l’intégralité de la fin de saison. Finalement, grâce à une génétique hors-norme, le Fidjien a récupéré très rapidement ses facultés. À l’instar de son partenaire casqué, il sera sur la pelouse dès le coup d’envoi de cette finale. Il est un des rares membres du groupe à avoir eu le loisir de remporter ce trophée. C’était en 2017 avec le Stade Français Paris.

Facundo Isa devrait êre sur le banc. Icon Sport - Icon Sport



Finaliste en 2020 et 2022, Facundo Isa n'a pas eu le même loisir que « Wais ». Le gamin de Santiago del Estero a vécu des dernières semaines contrastées en raison de son entorse du pouce contractée face à Benetton. Dans les murmures du RCT Campus, on a longtemps évoqué un probable forfait pour la finale et un retour pour la dernière journée de Top 14 face à l'Union Bordeaux-Bègles, le dimanche 28 mai prochain.

Vaincre la malédiction de la Challenge Cup

Décidé à vaincre le signe indien avec ses partenaires, et pour enfin lever un trophée avec ce qu’il décrit souvent "comme son club de cœur", le Puma va passer outre la douleur. Il aura un rôle majuscule à jouer en qualité de finisseur, face à des adversaires éprouvés. L’Argentin se doit d’amener tout son dynamisme pour placer l’estocade.



Avec un effectif au quasi-complet, en tout cas sans absent de marque, Pierre Mignoni et Franck Azéma ont toutes les armes pour aller remporter le seul titre qui manque encore au club varois. Pour rappel, dans cette même compétition, le RCT reste sur quatre revers en finale (2010, 2012, 2020 et 2022).