Alors que le Stade français avait l’opportunité de sécuriser un match de barrage à domicile en s’imposant face à Lyon, il a finalement concédé le nul après avoir mené 28-0 à la pause. "Une grosse occasion manquée" pour le Directeur du rugby parisien Gonzalo Quesada.

Comment expliquez-vous le changement de visage de votre équipe entre la première et la seconde période ?

À chaud, j’essaie de ne pas me laisser prendre par les émotions. Notre première mi-temps a été à l’image de tout ce que l’on s’est dit dans la semaine : une stratégie vraiment bien respectée, une capacité à mettre beaucoup de pression sur une belle équipe de Lyon. On a sorti la mi-temps parfaite où les mecs ont récité tout ce que nous avions préparé, avec beaucoup d’intensité. Nous étions même à 150 % de notre potentiel. Et puis, la seconde période n’a pas été terrible. Nous avons pris des points trop facilement. Pourtant, on s’est retrouvé avec la possibilité de gagner le match avec cette pénalité de Joris à une minute de la fin du match. On a cru à cet instant que le match était gagné. Et voilà… Je ressens donc un "mix" d’émotions. J’ai vraiment besoin de revoir le match car il y a des choses incompréhensibles.

N’est ce pas une occasion manquée de sécuriser un match de barrage à domicile ?

Absolument. Un match nul pouvait arriver entre deux belles équipes. Mais quand on voit le scénario de la rencontre, c’est une grosse occasion manquée. On aurait pu vivre une belle soirée, avoir de la fierté, du plaisir… Malheureusement, lors de la dernière journée, on va devoir regarder le résultat des autres équipes pour savoir si on aura la possibilité ou non de jouer notre barrage à Jean-Bouin. On aurait pu éviter ça en gagnant aujourd’hui.

N’a-t-il pas manqué d’un patron lors de la seconde période ?

Autant nous avons maîtrisé de bout en bout la première période, sans jamais avoir de temps faible ou de doute, autant en seconde période nous n’avons jamais pu avoir une action positive pour revenir dans le match. Mais un patron ne peut pas tout faire dans une rencontre. Lyon a été plus impactant que nous en seconde mi-temps. C’est dommage. Nous devrions être en train de dire que nous avons eu une alerte, mais rien de plus.