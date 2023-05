Dans une rencontre totalement renversante, Kylan Hamdaoui et Léo Barré ont été essentiels côté parisien face à Lyon. À l'inverse, Ethan Dumortier et Noa Nakaitaci ont coulé.

Les Tops

Kylan Hamdaoui

L'arrière du Stade français a été l'homme de la rencontre. À l'origine du premier essai parisien, à la dixième minute, Kylan Hamdaoui a relancé depuis ses trente mètres un ballon de récupération et s'est ensuite chargé de déborder toute la défense parisienne pour donner à Dakuwaqa avant que Coville ne conclue le mouvement. Vingt minutes plus tard, l'arrière des Soldats Roses intercepte une passe de Toby Arnold, relance et tape au pied pour offrir le doublé à Arthur Coville. Sa défense sur Tavite Veredamu pour éviter, temporairement, le troisième essai parisien, a elle aussi été impressionnante.

Josua Tuisova

Entré à la pause à la place de Noa Nakaitaci, Josua Tuisova a une nouvelle fois été impressionnant. Menaçant et dans l'avancée sur chaque ballon touché, le Lyonnais a été insatiable et a littéralement porté le LOU en seconde période. En dix courses, Tuisova a cassé sept plaquages et a gagné soixante-dix-huit mètres avec le cuir. Une entrée fracassante.

Match nul complètement fou entre le Stade français et Lyon en clôture de la 25e journée de Top 14 !



Le résumé de la rencontre > https://t.co/Tk1SFeXm1g pic.twitter.com/LVvDYlmPtp — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 14, 2023

Beka Saginadze

Le troisième ligne lyonnais a été le phare du LOU. Alors que les Lyonnais étaient complètement sous l'eau en première période, Beka Saginadze avait été l'un des seuls à tenir son rang avec onze plaquages en quarante minutes ! En deuxième période, le Géorgien s'est montré capital en inscrivant le troisième essai du LOU tout en puissance. Une performance encore monstrueuse pour Saginadze.

Les Flops

Ethan Dumortier

L'ailier lyonnais a mal débuté sa rencontre en commettant un en-avant dès son premier ballon. Une maladresse qui a d'ailleurs failli coûter un essai parisien. Mal placé sur les deux premiers essais parisiens, Ethan Dumortier s'est également fait remarquer par une incompréhension avec Félix Lambey sur une chandelle d'Arthur Coville. En deuxième période, Dumortier a échappé le ballon à un mètre de l'en-but parisien Complètement transparent et en manque de ballons, comme l'ensemble de son équipe, l'ailier lyonnais doit vite passer à autre chose.

Jean-Marc Doussain

Comme Léo Barré, Jean-Marc Doussain a été repositionné au poste de numéro 10 face à la blessure de Léo Berdeu. L'ancien toulousain a passé quarante minutes dans le noir, avec une interception profitant à Jeremy Ward. Peu à l'aise dans son rôle d'animateur, et largement mis sous pression par l'agressive défense parisienne, Jean-Marc Doussain a été remplacé à la pause par Lima Sopoaga. Une rencontre à oublier.

Alex Arrate

Le centre parisien s'est montré coupable d'un plaquage dangereux sur l'essai de Beka Saginadze. Sorti sur carton jaune à la 63ème minute, Alex Arrate a également été peu mis en lumière, y compris lors de la première période fantastique du Stade français.