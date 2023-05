Toulon peut encore se qualifier pour les barrages du Top 14. Un seul cas de figure permettrait au RCT d'arracher une place dans les six et retrouver les phases finales.



Toulon n'est pas mort. Très proche du précipice après deux dernières défaites sèches, face à La Rochelle et au Racing 92, le RCT est actuellement huitième avec 57 points avant d'entamer la dernière journée du Top 14. Les Varois sont à cinq points du sixième (Lyon) mais peuvent encore se qualifier pour les barrages. Un seul cas de figure permettrait aux guerriers de la rade de s'offrir une improbable sixième place.

Un match à trois avec Bayonne et Lyon

Pour se qualifier, Toulon devra impérativement s'imposer avec le bonus offensif face à Bordeaux-Bègles, lors de la dernière journée du championnat (28 mai). Ensuite, les Varois devront espérer une victoire à quatre points de Bayonne sans que Lyon ne prenne un point de bonus. Si les planètes s'alignent, Toulon, Bayonne et Lyon seront tous à 62 points.

Dans ce cas de figure, l'équipe qui possède le plus de points terrain sera sixième. Avec deux victoires face au LOU, un succès face à Bayonne et un point de bonus ramené de Jean-Dauger, le RCT a engrangé treize points contre ses deux concurrents. Lyon n'a pour l'instant qu'un point avec aucune victoire face à Toulon et Bayonne, et l'Aviron en possède huit, et en aurait donc douze en cas de succès contre Lyon.

Alors que les Toulonnais se concentrent à présent sur leur finale de Challenge Cup face à Glasgow (19 mai, 21 heures), les hommes du duo Azéma-Mignoni devront s'imposer largement contre l'UBB et supporter Bayonne contre Lyon.