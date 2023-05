Succès des Franciliens (43-7) face aux Varois après un match maîtrisé par les hommes de Laurent Travers dans tous les secteurs. Face à une équipe toulonnaise rajeunie par les circonstances, le Racing 92 valide son billet pour la qualification alors que Toulon voit ses chances grandement s'amenuiser.

Le Racing 92 remporte largement la mise face à Toulon (43-7) avec le bonus offensif au Stade Océane du Havre pour cette avant-dernière journée du Top14.

Le Racing 92 domine un Toulon remanié et se qualifie officiellement pour la phase finale. \ud83d\udd35\u26aa\ufe0f



Si Toulon avait opté pour un turnover massif, imposé par le quota de JIFF à respecter, le Racing 92 n'était pas dans le même contexte, puisqu'une victoire suffisait pour valider la qualification. Et les prémices de ce duel furent largement à l'avantage des Franciliens, heurtant sensiblement sur tous les registres de la conquête, des Toulonnais encore empruntés. Chouzenoux tout d'abord, à la concrétisation d'un ballon porté puissant et d'une sortie rapide de Chat pour le premier essai des débats (7-0, 4 ème). Puis Kamikamica, après un départ en solitaire derrière sa mêlée, et une course rentrante puissante pour renverser deux adversaires sur son passage (14-0, 8 ème). Une introduction catastrophique pour les visiteurs, pas encore dans la partie et manquant de cohérence.



Mais les Varois hissaient leur niveau de jeu, multipliant les possessions et n'hésitant pas à porter le ballon sur la moitié de terrain adverse. C'est par un ballon porté également que le salut viendra, sur lequel Paillaugue, bien protégé par ses avants, filera en terre promise pour la rébellion (14-7, 28 ème). Insuffisant à cet instant, car les hommes de Laurent Travers retrouveront quelques principes basiques. Un ballon porté comme préalable et Nyakane emporté par ses coéquipiers dans l'en-but pour une concrétisation pleine de muscle (19-7, 38 ème). Un essai propice car les Varois commençaient par montrer un visage intéressant à l'image d'un franchissement de Le Corvec qui n'amènera rien de spécial mais qui pouvait changer la physionomie d'un premier acte où la conquête fut donc clairement au centre des débats.

Russell, l'incarnation offensive du Racing 92

Le deuxième acte ne sera qu'une opposition à sens unique ou presque où Russell sera l'initiateur de nombreuses actions. Habosi sera récompensé de son initiative après avoir relayé comme il se doit Fickou près de la ligne (29-7, 55 ème). Si le doute n'était plus permis, le désir d'aller sécuriser un bonus offensif était à portée de main. Gibert donnera le tournis à la défense visiteuse, son slalom sera pertinent tout comme son service auprès de son ailier et son crochet dévastateur pour cet essai limpide (36-7, 64 ème). Le festival offensif se poursuivra un peu plus jusqu'aux dernières secondes avec une interception salvatrice de Gibert pour clôturer la soirée avec panache (43-7, 80 ème).



Le Racing 92 s'installe provisoirement sur le podium et composte son billet pour la phase finale. Un succès bonifié qui fait suite à celui acquis face à Bayonne dans le même registre et qui permet d'espérer des semaines à venir alléchantes avant un dernier déplacement savoureux à Clermont lors de la dernière manche du Top14.

Toulon n'a pas existé dans cette rencontre. Envisageable et inévitable après un tel turnover et une volonté manifeste de prioriser la finale de Challenge Cup face à Glasgow la semaine prochaine. Les Varois sont distancés en championnat et c'est plus d'un miracle qu'il faudrait pour retrouver le RCT dans l'aventure de la compétition avec une dernière réception à assurer face à Bordeaux-Bègles.