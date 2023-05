Le Racing 92 s'est imposé dans ce duel face à Toulon notamment grâce à un Nolann Le Garrec précieux dans l'occupation et la gestion du jeu au pied. Il a su mettre à profit le travail de son pack. Benoît Paillaugue, à l'inverse, a montré de la maladresse dans ces secteurs-là ainsi que dans son animation.

Les Tops

Nolann Le Garrec

La jeunesse expérimentée, voilà comment qualifier la partition du jeune 9 francilien. Démontrant beaucoup d'énergie d'entrée de jeu avec son contre sur Benoit Paillaugue dès les premiers instants, il a ensuite mené d'une main de fer le jeu du Racing 92. Souvent très juste dans ses prises d'initiatives, il a montré beaucoup de leadership dans cette rencontre. Son gros point fort dans cette rencontre a été les sorties de camp grâce à son jeu au pied, long et précis. Mais aussi les jeux au pied de pression sur l'arrière-garde du RCT. Il faut dire qu'il a été mis dans de bonnes conditions grâce à un pack dominant. Mention spéciale dans ce pack à Camille Chat, Baptiste Chouzenoux ou encore

Antoine Gibert

Remplaçant au coup d'envoi, le Francilien 100% pur souche a fait une entrée tonitruante contre Toulon à la place de Finn Russell. Auteur d'un raffut sur Mathieu Smaili, il se crée l'intervalle et offre un amour de ballon à Juan Imhoff pour le cinquième essai des siens. Et pour parachever son bon match, grâce à une bonne lecture du jeu, il s'offre une interception sur le dernier ballon du match pour y aller de son essai.

Marius Domon

Le jeune arrière toulonnais a fait preuve de caractère dans une rencontre qui en demandait au vu de la conjoncture. Celui qui n'a joué que quatre rencontres cette saison a su au bout du compte se mettre au diapason. Il a pourtant mal débuté avec cet en-avant proche de son camp. Il a ensuite réussi un grattage précieux quelques minutes plus tard dans les 22 mètres varois. Présent dans le jeu et montrant de l'envie, il s'est essayé à différentes relances. On retiendra surtout ses deux interventions défensives sur Imhoff avant la pause et sur Nyakane après la mi-temps. Son compère Gaël Dréan a aussi fait du bon travail défensivement sur son aile.

Les Flops

Les talonneurs toulonnais

L'ancien de la maison francilienne a failli dans son début de match et notamment sur la touche. Il a manqué trois lancés important pour son alignement dont un qu'il a feinté et pour lequel il a été pénalisé. Il s'est ensuite rattrapé mais les munitions de début de rencontre ont permis au Racing 92 ou d'enchaîner avec du jeu ou d'obtenir des pénalités. Sa présence dans le jeu courant n'a pas été particulièrement marquante. En revanche, il a effectué six plaquages malgré les limites du pack varois dans le défi physique ce soir. Son remplaçant Christopher Tolofua a été dans la même veine avec des lancers ratés également. Malchanceux aussi, c'est lui qui glisse et crée le décalage sur l'essai de Vinaya Habosi.

Benoît Paillaugue

À l'instar de son homologue racingmen, l'ancien joueur du MHR n'a pas su montrer l'exemple et le chemin comme il l'aurait souhaité dans un groupe très rajeuni (35 ans). Le demi de mêlée s'est montré maladroit dans ses éjections de ballons avec plusieurs en-avant à son actif. Son occupation et sa gestion des temps faibles n'ont pas été les meilleurs ce soir. Il a aussi commis des erreurs d'inattention comme sur ce hors-jeu sur une touche jouée vite. Son essai en fond de maul redore un peu la copie.